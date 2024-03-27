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曝當年求子祕辛 安海瑟薇：遇流產仍在台上演孕婦

記者陳建嘉／綜合報導
安海瑟薇自曝曾經流產，還要在舞台劇上演孕婦。（路透）
安海瑟薇自曝曾經流產，還要在舞台劇上演孕婦。（路透）

安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有亮麗外型以及紮實演技，更曾以「悲慘世界」（Les Misérables）拿下奧斯卡最佳女配角獎，並於2012年嫁給男星亞當蘇曼（Adam Shulman），還生了兩個小孩，但她日前接受「浮華世界」訪問，提到自己曾經流產，當初演舞台劇甚至還要演孕婦，「第一次懷孕失敗，小產後還正在演舞台劇，我每晚都要在舞台上分娩」。

安海瑟薇並表示她一直保密此事，只有在後台探班的朋友才知道此事，「我必須在舞台上假裝沒事」，而她當時是大兒子出生之前流產，「我沒開玩笑，對於曾經歷不孕與受孕煎熬的人，對我來說，懷孕也不是一件簡單的事」。

同時之間，安海瑟薇也因為在「悲慘世界」獲獎後，因為在台上太過激動被網友批判太假，甚至招致不少惡名，獲獎讓她深感形象受到批評，還在網路上被狠批，幸好名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）合作「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）之後對她印象極佳，還願意再度合作「星際效應」（Interstellar），讓她狂誇克里斯多夫諾蘭是天使，為她重新找回演員生涯的動力。

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