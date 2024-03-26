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揭密喜劇人生「倒過來走」 傳奇影星史提夫馬丁笑言嚇壞了

記者陳建嘉／即時報導
紀錄片「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」從兩種不同的角度，深入探討史提夫馬丁的喜劇人生。（Apple TV+ 提供）
紀錄片「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」從兩種不同的角度，深入探討史提夫馬丁的喜劇人生。（Apple TV+ 提供）

奧斯卡終身成就獎得主、美國喜劇界傳奇人物史提夫馬丁，曾以「新岳父大人」、「粉紅豹」、「十二生笑」等經典喜劇系列電影讓影迷留下印象深刻，近年自編自演影集「破案三人行」再展現喜劇實力，為觀眾帶來笑果十足的表演。Apple TV+ 將推出全新紀錄片「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」，從兩種不同的角度深入探討他的喜劇人生。

今年78歲的史提夫是娛樂界最受歡迎、最神秘的人物之一，更被稱為「史上最受崇拜的喜劇演員。」紀錄片「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」將分成二部曲呈現，「Then」記錄了他早期所經歷的掙扎，並在35歲前迅速崛起，徹底改變單口喜劇界。

「Now」則聚焦於當下，史蒂夫正處於他職業生涯的黃金歲月，將回顧促使他在藝術和個人生活的幸福轉變。他坦言，從「單口相聲躍上大銀幕」的經歷讓他感到「整個嚇壞了！」更表示他的人生是「倒過來走的」，將在紀錄片中完整呈現他如何從充滿焦慮的30幾歲，活到75歲才真正感到快樂。

紀錄片由奧斯卡最佳紀錄片導演摩根內維爾執導，他從10歲起就是史提夫的粉絲，甚至能背出他的單口相聲。他表示：「我一直都關注著他的職業生涯，但製作這部片向我展現了史提夫的更多樣貌。」

紀錄片也將訪問多位巨星，包括最近和史提夫合作「破案三人行」的兩位搭檔馬丁蕭特與賽琳娜戈梅茲，導演摩根表示，整天坐著看史提夫和馬丁蕭特說笑，是他擔任導演時笑最多的一次。

除了不少和史提夫合作過的人將現身說法，紀錄片也將公開從未曝光的片段，帶領觀眾進一步了解史提夫馬丁職業生涯中的艱辛與成就。「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」將於3月29日於Apple TV+ 全球上線。

紀錄片「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」帶領觀眾進一步了解史提夫馬丁職業生涯中的艱辛...
紀錄片「史提夫馬丁：喜劇人生2部曲」帶領觀眾進一步了解史提夫馬丁職業生涯中的艱辛與成就。（Apple TV+ 提供）

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