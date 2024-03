饒舌歌手「吹牛老爹」涉性侵和人口販賣 國安部突襲洛杉磯、邁阿密豪宅

紐約郵報報導,美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean “Diddy” Combs)捲入多起性侵案,洛杉磯 和邁阿密的豪宅遭國土安全部 大批持槍探員突襲,2個兒子賈斯汀(Justin)和金恩(King)疑似被上銬帶走;幾小時後,有人目擊吹牛老爹搭私人飛機抵達邁阿密時遭國安部探員攔下。

一名國土安全部代表也向美國娛樂新聞TMZ證實聯手洛杉磯和邁阿密分部及其他地方執法夥伴進行搜索,是針對吹牛老爹在襲擊和販賣人口等多起訴訟的調查。

54歲的吹牛老爹對於所有指控一概否認。

今年2月,製作人瓊斯(Rodney “Lil Rod” Jones)指控老闆吹牛老爹於合作《The Love Album: Off the Grid》專輯期間,2022年9月到2023年11月,不只一次對他性侵,甚至在吹牛老爹要求下和性工作者發生不正當行為,他聲稱某次被下藥後,醒來發現自己和老闆躺在床上。

2023年11月,吹牛老爹又被同為歌手的前女友凱西(Cassie)指控強暴及虐待,她稱吹牛老爹逼她和男性性工作者發生關係,自己則坐在一旁觀戰;全案於2023年11月和解。

儘管吹牛老爹火速在當月和舊愛和解,期間仍遭不同女性控告性侵。

去年11月,一名女性稱在1990年代初遭吹牛老爹性侵,另一人稱2003年17歲時遭吹牛老爹輪姦。

對此吹牛老爹發言人一律否認,並且向媒體表示部分指控是「捏造」,「只是為了要錢」。

