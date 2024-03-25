我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

芮妮齊薇格再拍BJ 休葛蘭將和柯林佛斯一起歸隊？

記者蘇詠智／綜合報導
「BJ」系列中，芮妮齊薇格（左）和休葛蘭有不少絕妙對手戲。（取材自IMDb）
「BJ」系列中，芮妮齊薇格（左）和休葛蘭有不少絕妙對手戲。（取材自IMDb）

英國人最愛的「重量級女神」又要回來了？改編自暢銷小說的「BJ」系列電影，在八年前上映的「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）之後，一直沒有任何動靜。不過女主角芮妮齊薇格（Renee Zellweger）在這幾年中已經抱回一座奧斯卡影后大獎，號召力不減當年，片商自然也會想請她回來再扮一次BJ。根據英國媒體的報導，這部新續集號稱要為這個系列畫下句點。

在「BJ有喜」的結局，BJ和達西先生終於先有後婚，彼此糾纏多年的戀情總算有了圓滿的結果。反而是曾經和她也一直糾纏的花花公子丹尼爾，片子一開始就被傳死訊，整部片都消失，直到快結束時才說是死訊誤傳。不過扮演此角的休葛蘭（Hugh Grant），這一集完全沒參與、沒真的入鏡，改由「實習醫生」（Grey's Anatomy）派屈克丹普西（Patrick Dempsey）扮演的新男角來與達西一起爭奪BJ的芳心。

可是號稱有可能是最終集的第四集，休葛蘭也被傳要回來了，再度和飾演達西的影帝柯林佛斯（Colin Firth）一起歸隊，顯然完結篇還是要他們兩個都陪著BJ，才是原汁原味。

不過「BJ有喜」已經和原著徹底偏離，因為書中賜死了達西，讓BJ變成寡婦與單親媽媽，然後新男友是個比她小很多的男生。推出後引來大量抨擊，電影版不敢照著拍，所以第四集只怕也要繼續走自己的路。

只是柯林佛斯和休葛蘭的外型變化，比起芮妮還更明顯一些。尤其休葛蘭近年來幾乎都不再扮過往拿手的風流帥哥，而轉型成了老年怪咖的角色專業戶。「BJ」系列裡的丹尼爾是否也要和他一樣跟著轉變？只能等到片子拍出來後才見分曉。

「BJ」系列裡，總是由休葛蘭（左）和柯林佛斯（右）一起爭搶芮妮齊薇格的感情。（取...
「BJ」系列裡，總是由休葛蘭（左）和柯林佛斯（右）一起爭搶芮妮齊薇格的感情。（取材自IMDb）

奧斯卡

上一則

老公女兒獻花慶生 逼哭梁詠琪

下一則

沈騰「飛馳人生」超車吳京 成中國票房最高演員

延伸閱讀

TWICE隊長志效愛上冬奧金牌國手 被爆「低調交往一年」

TWICE隊長志效愛上冬奧金牌國手 被爆「低調交往一年」
BJ又要回來了？傳休葛蘭也答應再陪芮妮齊薇格玩最後一回

BJ又要回來了？傳休葛蘭也答應再陪芮妮齊薇格玩最後一回
金山亞裔領袖轉投非市長陣營 80%選民不認同布里德施政表現

金山亞裔領袖轉投非市長陣營 80%選民不認同布里德施政表現
下雨毀全家出遊 環球影城贈代金券34年後仍有效

下雨毀全家出遊 環球影城贈代金券34年後仍有效

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」