芮妮齊薇格再拍BJ 休葛蘭將和柯林佛斯一起歸隊？

「BJ」系列中，芮妮齊薇格（左）和休葛蘭有不少絕妙對手戲。（取材自IMDb）

英國人最愛的「重量級女神」又要回來了？改編自暢銷小說的「BJ」系列電影，在八年前上映的「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）之後，一直沒有任何動靜。不過女主角芮妮齊薇格（Renee Zellweger）在這幾年中已經抱回一座奧斯卡 影后大獎，號召力不減當年，片商自然也會想請她回來再扮一次BJ。根據英國媒體的報導，這部新續集號稱要為這個系列畫下句點。

在「BJ有喜」的結局，BJ和達西先生終於先有後婚，彼此糾纏多年的戀情總算有了圓滿的結果。反而是曾經和她也一直糾纏的花花公子丹尼爾，片子一開始就被傳死訊，整部片都消失，直到快結束時才說是死訊誤傳。不過扮演此角的休葛蘭（Hugh Grant），這一集完全沒參與、沒真的入鏡，改由「實習醫生」（Grey's Anatomy）派屈克丹普西（Patrick Dempsey）扮演的新男角來與達西一起爭奪BJ的芳心。

可是號稱有可能是最終集的第四集，休葛蘭也被傳要回來了，再度和飾演達西的影帝柯林佛斯（Colin Firth）一起歸隊，顯然完結篇還是要他們兩個都陪著BJ，才是原汁原味。

不過「BJ有喜」已經和原著徹底偏離，因為書中賜死了達西，讓BJ變成寡婦與單親媽媽，然後新男友是個比她小很多的男生。推出後引來大量抨擊，電影版不敢照著拍，所以第四集只怕也要繼續走自己的路。