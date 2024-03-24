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布裘親生長女傳將改投奔爸爸小布 裘莉生氣也攔不住？

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特據稱對親生長女要搬過來住，開心不已。（路透資料照片）
布萊德彼特據稱對親生長女要搬過來住，開心不已。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）看似永遠不會停止的離婚戰爭，即將又要來到新的關鍵時刻：兩人的親生長女喜蘿（Shiloh）要在5月下旬滿18歲、正式成年，此後就可以按照自己的心意過生活。根據報導明星與名流緋聞的「Star」雜誌，喜蘿決定過去跟爸爸小布一起住，雖然讓亟欲重建親子關係的小布欣喜若狂，卻讓一直在他和孩子們之間作梗的裘莉憤怒不已，無奈女兒成年自己也不便再繼續操控她的人生，只有嚥下這口氣。

布裘婚變鬧了快滿8年，目前3個養子女都已經成年，剩下3個親生子女也將在兩年內都成為大人，此後一切可按自己心意作主。「Star」稱喜蘿始終和父親的關係沒很差，就算媽媽再怎麼影響都改變不了，因此愈看她還在糾結要報復、不肯放過爸爸，就覺得很反感，5月下旬一滿18歲後就要搬到父親家，離開她並不很喜歡、充滿負面情緒的環境。經過這幾年，裘莉已經成功讓養子女們都與小布公開決裂，就連看似過去頗受小布疼愛、宛如親生女兒的養女莎哈拉，也在大學姊妹會活動的自我介紹上拿掉「彼特」的父姓。只可惜，和小布親生的子女們，都還和爸爸繼續碰面，也沒有徹底翻臉。

喜蘿的決定據稱在家裡也造成詭異的氣氛，3個養兄姐都不以為然。而對喜蘿，布萊德彼特既驕傲又疼愛，她願意搬過來當然是他最開心的事，不過他的新女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）也已經和他同居，到底伊妮絲不是自己的親媽，喜蘿和她一定需要磨合，恐怕到時候仍會有讓小布傷腦筋的事，也許他還不能高興的太早。

安琪莉娜裘莉對親生長女想要投奔撕破臉的昔日伴侶，再生氣也無可奈何。（路透資料照片...
安琪莉娜裘莉對親生長女想要投奔撕破臉的昔日伴侶，再生氣也無可奈何。（路透資料照片）

小布 裘莉 布萊德彼特

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