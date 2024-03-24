我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

51歲卡麥蓉狄亞喜迎男嬰 升格二寶媽

娛樂新聞組╱綜合報導
四年前透過代理孕母生下一女的卡麥蓉狄亞，再度喜迎男嬰。(路透資料照片)
四年前透過代理孕母生下一女的卡麥蓉狄亞，再度喜迎男嬰。(路透資料照片)

好萊塢51歲女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）在4年前升格當媽，近年來也減少工作量和曝光，她23日透過Instagram宣布迎來了一名男嬰，這是她與丈夫本吉麥登（BenjiMadden）的第二個孩子。

兩人在社群平台Instagram發文表示：「我們很高興、也很興奮地宣布，我們的兒子卡蒂納麥登（CardinalMadden）出生了。」卡麥蓉狄亞2015年與小7歲的搖滾樂團「狂野夏洛特」（Good Charlotte）吉他手本吉麥登結婚。

美國CNN報導，卡麥蓉狄亞貼文寫道：「他太棒了，我們都很高興他的到來！」作風低調的卡麥蓉狄亞和本吉麥登接著寫道：「為了孩子們的安全和隱私，我們不會發布任何照片。」但他們向粉絲保證，兒子「真的很可愛」。

卡麥蓉狄亞和本吉麥登於2020年1月透過代理孕母生下長女芮狄克絲（Raddix），同樣也是在Instagram報喜。當時他們寫道，他們的小寶貝「立即俘獲了我們的心，讓我們的家庭更加完整」。

卡麥蓉狄亞曾是好萊塢一線女星，演出包括「哈拉瑪莉」(There's Something About Mary)、「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)、「新娘不是我」(My Best Friend's Wedding)等經典電影。但她在2018年宣布早已退休，當媽後重心更是轉往家庭，2022年一度傳出她有意復出，在Netflix電影「重返行動」軋上一角。

四年前透過代理孕母生下一女的卡麥蓉狄亞，再度喜迎男嬰。(路透資料照片)
四年前透過代理孕母生下一女的卡麥蓉狄亞，再度喜迎男嬰。(路透資料照片)

好萊塢 退休 Netflix

上一則

街頭崩潰…柯佳嬿無助到走進髮廊借錢

下一則

貼臉照外流 金秀賢與酒駕女星金賽綸熱戀ing？

延伸閱讀

姊弟情深 凱特胞弟上傳合照喊話一同抗癌 BBC保證影片「零加工」

姊弟情深 凱特胞弟上傳合照喊話一同抗癌 BBC保證影片「零加工」
「熱辣滾燙」衝進北美票房熱榜 新華社：好萊塢被中國故事吸引

「熱辣滾燙」衝進北美票房熱榜 新華社：好萊塢被中國故事吸引
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露
英國王室「陰謀論」：凱特王妃的替身謠言之亂

英國王室「陰謀論」：凱特王妃的替身謠言之亂

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數