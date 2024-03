51歲卡麥蓉狄亞喜迎男嬰 升格二寶媽

四年前透過代理孕母生下一女的卡麥蓉狄亞,再度喜迎男嬰。(路透資料照片)

好萊塢 51歲女星卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)在4年前升格當媽,近年來也減少工作量和曝光,她23日透過Instagram宣布迎來了一名男嬰,這是她與丈夫本吉麥登(BenjiMadden)的第二個孩子。

兩人在社群平台Instagram發文表示:「我們很高興、也很興奮地宣布,我們的兒子卡蒂納麥登(CardinalMadden)出生了。」卡麥蓉狄亞2015年與小7歲的搖滾樂團「狂野夏洛特」(Good Charlotte)吉他手本吉麥登結婚。

美國CNN報導,卡麥蓉狄亞貼文寫道:「他太棒了,我們都很高興他的到來!」作風低調的卡麥蓉狄亞和本吉麥登接著寫道:「為了孩子們的安全和隱私,我們不會發布任何照片。」但他們向粉絲保證,兒子「真的很可愛」。

卡麥蓉狄亞和本吉麥登於2020年1月透過代理孕母生下長女芮狄克絲(Raddix),同樣也是在Instagram報喜。當時他們寫道,他們的小寶貝「立即俘獲了我們的心,讓我們的家庭更加完整」。