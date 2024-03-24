51歲卡麥蓉狄亞喜迎男嬰 升格二寶媽

四年前透過代理孕母生下一女的卡麥蓉狄亞，再度喜迎男嬰。(路透資料照片)

好萊塢 51歲女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）在4年前升格當媽，近年來也減少工作量和曝光，她23日透過Instagram宣布迎來了一名男嬰，這是她與丈夫本吉麥登（BenjiMadden）的第二個孩子。

兩人在社群平台Instagram發文表示：「我們很高興、也很興奮地宣布，我們的兒子卡蒂納麥登（CardinalMadden）出生了。」卡麥蓉狄亞2015年與小7歲的搖滾樂團「狂野夏洛特」（Good Charlotte）吉他手本吉麥登結婚。

美國CNN報導，卡麥蓉狄亞貼文寫道：「他太棒了，我們都很高興他的到來！」作風低調的卡麥蓉狄亞和本吉麥登接著寫道：「為了孩子們的安全和隱私，我們不會發布任何照片。」但他們向粉絲保證，兒子「真的很可愛」。

卡麥蓉狄亞和本吉麥登於2020年1月透過代理孕母生下長女芮狄克絲（Raddix），同樣也是在Instagram報喜。當時他們寫道，他們的小寶貝「立即俘獲了我們的心，讓我們的家庭更加完整」。