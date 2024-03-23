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BJ又要回來了？傳休葛蘭也答應再陪芮妮齊薇格玩最後一回

記者蘇詠智／即時報導
「BJ」系列裡總是由休葛蘭（左）和柯林佛斯（右）一起爭搶芮妮齊薇格的感情。（取材自IMDb）
「BJ」系列裡總是由休葛蘭（左）和柯林佛斯（右）一起爭搶芮妮齊薇格的感情。（取材自IMDb）

英國人最愛的「重量級女神」又要回來了？改編自暢銷小說的「BJ」系列電影，在8年前上映的「BJ有喜」之後，一直沒有任何動靜，不過女主角芮妮齊薇格（Renee Zellweger）在這幾年中已經抱回一座奧斯卡影后大獎，號召力不減當年，片商自然也會想請她回來再扮一次BJ。根據英國媒體的報導，這部新續集號稱要為這個系列畫下句點。

芮妮齊薇格有望再回歸扮演自己最有代表性的系列新續集。（路透資料照片）
芮妮齊薇格有望再回歸扮演自己最有代表性的系列新續集。（路透資料照片）

在「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）的結局，BJ和達西先生終於先有後婚，彼此糾纏多年的戀情總算有了圓滿的結果，反而是曾經和她也一直糾纏的花花公子丹尼爾，片子一開始就被傳死訊，整部片都消失，直到快結束時才說是死訊誤傳，不過扮演此角的休葛蘭（Hugh Grant），這一集完全沒參與、沒真的入鏡，改由「實習醫生」（Grey's Anatomy）派屈克丹普西（Patrick Dempsey）扮演的新男角來與達西一起爭奪BJ的芳心。可是號稱有可能是最終集的第4集，休葛蘭也被傳要回來了，再度和飾演達西的影帝柯林佛斯（Colin Firth）一起歸隊，顯然完結篇還是要他們兩個都陪著BJ，才是原汁原味。

「BJ」系列中芮妮齊薇格（左）和休葛蘭有不少絕妙對手戲。（取材自IMDb）
「BJ」系列中芮妮齊薇格（左）和休葛蘭有不少絕妙對手戲。（取材自IMDb）

不過「BJ有喜」已經和原著徹底偏離，因為書中賜死了達西，讓BJ變成寡婦與單親媽媽，然後新男友是個比她小很多的男生，推出後引來大量抨擊，電影版不敢照著拍，所以第4集只怕也要繼續走自己的路。只是柯林佛斯和休葛蘭的外型變化，比起芮妮還更明顯一些，尤其休葛蘭近年來幾乎都不再扮過往拿手的風流帥哥，而轉型成了老年怪咖的角色專業戶，「BJ」系列裡的丹尼爾是否也要和他一樣跟著轉變？只能等到片子拍出來後才見分曉。

休葛蘭近年來徹底轉型，很少再演已往拿手的風流小生。（路透資料照片）
休葛蘭近年來徹底轉型，很少再演已往拿手的風流小生。（路透資料照片）

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