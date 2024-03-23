威爾史密斯求翻身 傳情緒陰晴不定 新片劇組壓力山大

威爾史密斯對於自己何時能由黑翻紅，感到莫大壓力。（路透資料照片）

曾經是全球票房巨星的威爾史密斯 (Will Smith)，自從兩年前奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克(Chris Rock)事件後，影壇行情始終難以恢復。眼看外界的負面印象沒有那麼容易消除，他雖然還是得以再拍成名作「絕地戰警」(Bad Boys)的第四集，心裡卻很清楚，這部片就是他還能不能在好萊塢保持大牌地位的關鍵。倘若沒能順利翻身，恐怕就要跌下A咖的位置。因此只准成功、不能失敗，據傳和他合作的工作人員也被迫承受巨大的壓力，拍片的每一天都好像在亂流中度過。

根據「國家詢問報」報導，威爾史密斯對「絕地戰警4」太緊張也太求好，不滿意、重來有如家常便飯，情緒也陰晴不定。工作人員皮得繃很緊，才能應對他的各種狀況。

報導說，他當初拍第一集時，排名還在另一位男主角馬丁勞倫斯(Martin Lawrence)之下，後來馬丁跟他的影壇地位明顯拉開。但現在反而馬丁沒像他有那麼重的負面包袱，偏偏馬丁也過了當紅的巔峰，恐怕也難靠一己之力拉抬整部片的行情。威爾依舊只能期望片子獲得熱烈迴響來挽救自己的事業，心裡的重擔始終很難放下。