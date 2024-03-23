葛妮絲派楚自認老了 謝絕再拍英雄片 克絲汀鄧斯特不排斥

葛妮絲派楚認為，超級英雄片再怎麼拍，都只能有幾部片是真的精采。（路透資料照片）

曾經稱霸全球影壇票房的超級英雄電影，近幾年深陷低谷，觀眾從趨之若鶩到訕笑嘲諷，賣座數字更是跌幅巨大。連一些以前是此類影片台柱的演員，都沒啥興趣再回歸。其中之一，就包括在漫威 英雄片中扮演鋼鐵人的秘書兼戀人「小辣椒」的葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)。

葛妮絲的工作重心早就已經轉移到健康和生活方式品牌Goop的經營上，連拍戲都幾乎變成玩票，要讓她偶爾客串需要有令她很感興趣的角色，回去再扮小辣椒絕對不是其中之一。她早在「復仇者聯盟 ：終局之戰」(Avengers: Endgame)後就自認年紀有些老了，未來重視拍片的質量超過數量。言下之意，就是願意在超級英雄片的領域「退休 」。

她近日在網路談話節目上更坦言，超級英雄片再怎麼拍就只能有其中的幾部真正有出色的成績並讓人覺得創意滿滿，可是電影公司絕對不會就此打住，還是會再拍並且試圖打中盡可能最多的觀眾，片子的品質、獨特性或是真正要闡明的觀點就會削弱了。

聽起來，一方面是年歲增長，讓葛妮絲決心把工作重點放在讓她更感興趣的事上；再者，目前的超級英雄片沒有精采到讓她想要再回來玩一次。

不過，卻不是每個昔日的超級英雄片女主角都跟她有一樣的想法。就像同樣是漫威漫畫改編的元祖版「蜘蛛人」系列中飾演瑪莉珍華森的克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)，就講得很明白，她不會排斥再演超級英雄片，理由非常簡單，「他們會付你很多的錢，我有兩個小孩，我還要養我媽」。