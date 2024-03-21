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卡麥隆、雷利都狂讚 「異形：羅穆路斯」重回太空恐怖

記者陳建嘉／即時報導
「異形：羅穆路斯」將帶來原始的科幻恐怖。（圖／二十世紀影業提供）
「異形：羅穆路斯」將帶來原始的科幻恐怖。（圖／二十世紀影業提供）

相隔7年，「異形」系列終於推出新作「異形：羅穆路斯」，這回故事將設定在「異形」與「異形2」之間，新任導演費德阿瓦雷茲表示雖然會與首兩集沒有太直接關聯，但絕不會徹底拋開雷利史考特、詹姆斯卡麥隆的精神，兩大導演目前也已經先看過「異形：羅穆路斯」，並表達他們的喜愛，「我從小就在想，如果我也可以拍一個這個世界的故事，我要怎麼做才能讓20幾歲的年輕人感興趣呢？」

「異形：羅穆路斯」由「異形」之父、金獎導演雷利史考特監製，找來「暫時停止呼吸」、「屍變」驚悚鬼才導演費德阿瓦雷茲執導，這回將敘述一群年輕的太空殖民者在一艘廢棄的太空站進行拆解時，竟遇到宇宙之間最恐怖的生物，「好萊塢報導者」指出，該片原本計畫像是「終極戰士：獸獵者」一樣直上串流，但剛開拍沒多久就讓高層極度驚豔，「我的天啊，我們一定要帶這部電影進電影院」。

費德曾表示他對雷利史考特無比敬重，近期接受「好萊塢報導者」訪問，提到在完成初剪之後，他向製片雷利史考特放映這部電影，雖然當時還沒有製作特效，但是雷利完全被說服，「費德，我還能說什麼？這太他X的棒了」，更說他一開始就想捕捉雷利史考特、卡麥隆的精神，自己又是「異形」迷，「我喜歡所有電影，提到故事、角色、技術以及特效生物，我不想忽略任何一部分」。

費德也感謝曾執導「阿凡達」、「鐵達尼號」的「異形2」導演詹姆斯卡麥隆給建議，但他與雷利的意見完全不同，「不管雷利說了什麼，柯麥隆都會說出不一樣的東西出來。關於電影與製作之類的建議都是相當聰明的」，也很開心能與兩人合作。

接替原版的雪歌妮薇佛，費德找來威尼斯影后卡莉史派妮主演，但他強調早在多年以前就認識對方，「當我們幾年前開始撰寫這部電影，我與我的編劇就已經把她的照片放在我們的白板上，一開始只是為了要有一個大致的輪廓臉孔，當我們討論台詞時，就會看著那張照片，然後問『這個人會怎麼說』？」更開心表示找到卡莉時，就向對方說，「我為妳寫了這部電影」，也很開心她會答應，而她後來以「貓王與我」拿下多項影后殊榮，近期主演「帝國浩劫：美國內戰」，同樣好評連連，更讓費德感到開心，「我為她能獲得這麼大的成功，感到驕傲」。「異形：羅穆路斯」將於8月15日搶先全美在台上映。

威尼斯影后卡莉史派妮領銜主演「異形：羅穆路斯」。（圖／二十世紀影業提供）
威尼斯影后卡莉史派妮領銜主演「異形：羅穆路斯」。（圖／二十世紀影業提供）
驚悚鬼才導演費德阿瓦雷茲自從與山姆雷米合作，又請雷利史考特擔綱「異形：羅穆路斯」...
驚悚鬼才導演費德阿瓦雷茲自從與山姆雷米合作，又請雷利史考特擔綱「異形：羅穆路斯」製片並獲讚賞。（圖／二十世紀影業提供）
「異形：羅穆路斯」首張海報出爐。（圖／二十世紀影業提供）
「異形：羅穆路斯」首張海報出爐。（圖／二十世紀影業提供）

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