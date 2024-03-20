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艾倫泰勒強森被點名新一代007 就等簽約

記者蘇詠智／綜合報導
艾倫泰勒強森被爆已成為007影片的製片單位選定的新龐德。（歐新社資料照片）
艾倫泰勒強森被爆已成為007影片的製片單位選定的新龐德。（歐新社資料照片）

全球影迷苦等近兩年半，接棒丹尼爾克雷格(Daniel Craig)的最新一代007人選終於要敲定。根據英國「太陽報」報導，曾演出過漫威「復仇者聯盟2：奧創紀元」(Avengers: Age of Ultron)中的「快銀」、「特攻聯盟」(Kick-Ass (comic book)的「屌爆俠」以及「子彈列車」(Bullet Train)裡雙生殺手之一的艾倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)，已獲007的製片公司EON選定為第7代的詹姆斯龐德，現在就等他確定簽約。

33歲艾倫泰勒強森符合外傳EON鎖定「年紀30出頭」演員的描述，因為一簽下去就要待個十年以上。艾倫的優勢在於年紀尚輕、長相也較不顯老，而且曾以「夜行動物」(Nocturnal Animals)獲金球獎最佳男配角。

報導說，艾倫泰勒強森雖然不是被點名有機會接手007的男星中最知名的一位，但演技已經受到獎項肯定，絕對有足以接棒丹尼爾克雷格的實力。

早先EON表示要等劇本出來、方向確立後才物色人選，而「太陽報」報導目前劇本已在發展中，無怪乎製片公司已經知道該找誰來擔任新一代的007。

各方好奇丹尼爾版本的龐德似乎已壯烈犧牲告終，可能由艾倫泰勒強森扮演的新龐德，究竟在哪一個時空背景下？但其實原著小說「雷霆谷」結尾，龐德在殺死宿敵布洛費後也曾經嚴重傷到頭部而失憶。現代龐德在情節上雖然不完全按照小說原作，卻會透過改編而保留一些原作的元素，製作單位有可能從小說現有的這些內容加以更新、符合新世代觀眾的口味。

艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」。(取材自IMDb)
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」。(取材自IMDb)

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