艾倫泰勒強森被點名新一代007 就等簽約

艾倫泰勒強森被爆已成為007影片的製片單位選定的新龐德。（歐新社資料照片）

全球影迷苦等近兩年半，接棒丹尼爾克雷格(Daniel Craig)的最新一代007人選終於要敲定。根據英國「太陽報」報導，曾演出過漫威「復仇者聯盟 2：奧創紀元」(Avengers: Age of Ultron)中的「快銀」、「特攻聯盟」(Kick-Ass (comic book)的「屌爆俠」以及「子彈列車」(Bullet Train)裡雙生殺手之一的艾倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)，已獲007的製片公司EON選定為第7代的詹姆斯龐德 ，現在就等他確定簽約。

33歲艾倫泰勒強森符合外傳EON鎖定「年紀30出頭」演員的描述，因為一簽下去就要待個十年以上。艾倫的優勢在於年紀尚輕、長相也較不顯老，而且曾以「夜行動物」(Nocturnal Animals)獲金球獎 最佳男配角。

報導說，艾倫泰勒強森雖然不是被點名有機會接手007的男星中最知名的一位，但演技已經受到獎項肯定，絕對有足以接棒丹尼爾克雷格的實力。

早先EON表示要等劇本出來、方向確立後才物色人選，而「太陽報」報導目前劇本已在發展中，無怪乎製片公司已經知道該找誰來擔任新一代的007。