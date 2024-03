「甜茶」登新票房天王 葛倫鮑威爾小兵立大功

提摩西夏勒梅身價即將大漲。(路透資料照片)

好萊塢 期待多年的新生代票房天王,終於出現了?「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)接連兩部領銜主演的「旺卡」(Wonka)和「沙丘:第二部」(Dune: Part Two),前者全球票房破6億美元,後者也即將突破5億美元大關,使他成了近來最風光的話題紅星。而從「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)脫穎而出的「劊子手」葛倫鮑威爾(Glen Powell),則因浪漫喜劇「愛愛愛上你」(Anyone but You)成本2500萬美元、全球賣破2億美元,立刻成了片商寄予厚望的新世紀賣座巨星候選人。

提摩西夏勒梅幾年之內從「文青男神」變成票房紅星,觀眾群的大幅拓寬,讓片商大感驚喜,甚至大讚:「沒有別人能夠扮演威利旺卡還能有像他的『旺卡』一樣高的票房了。」尤其「旺卡」主打家庭觀眾與兒童,「沙丘」系列卻是鎖定青年與成年男女,兩部片都衝出高票房,顯然他的吸引力之大,男女老幼通吃,這是賣座巨星需要的特質。

另一個讓提摩西贏得業界人士讚譽的特點,是他對於自己的作品很願意花時間與精力去宣傳,且不會問一堆廢話,提出的想法都是直接抓住重點,而且他可以跟任何小朋友都握手,或是盡可能滿足每一個人的合照要求,還會對宣傳內容提供自己的點子,簡直是電影公司夢寐以求的大牌。一連串熱賣電影之後,他的身價自然跟著水漲船高,據傳光「旺卡」他就賺進超過800萬美元,下一部大片的片酬鐵定超過千萬美元。

葛倫鮑威爾則是另一個異數,「愛愛愛上你」乍看和「旺卡」的表現有大段差距,不過浪漫喜劇在疫情 那幾年幾乎淪為串流限定,票房比起疫情前大打折扣,連喬治柯隆尼(George Clooney)與茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)合演的「幸福入場券」(Ticket to Paradise)全球票房近1億7000萬美元,都已被視為出色的佳績,片酬跟他們相比可能一半都不到的葛倫,聯手「高校十八禁」(Euphoria)席德妮史威尼(Sydney Sweeney)主演的「愛愛愛上你」,全球賣了2億多美元,自然更是難能可貴,況且不像「旺卡」是衍生自「巧克力冒險工廠」(Charlie and the Chocolate Factory),「愛愛愛上你」並沒有著名IP的加持。