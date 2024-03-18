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性感辣模兒子首次拍電影 竟讓媽媽大演女女激情戲

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白赫莉（左）與兒子達米恩之間過於親密的關係常受外界議論。（取材自Instagram）
伊莉莎白赫莉（左）與兒子達米恩之間過於親密的關係常受外界議論。（取材自Instagram）

娛樂圈中人的行事作風比起一般民眾，常常大膽又開放，有時不免令人咋舌。就像是話題焦點之之一的「驚世母子」伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）與兒子達米恩（Damian Hurley），過去就曾因達米恩幫媽媽拍了不少比基尼性感照，引來外界的質疑，可是模特兒出身的豪放女伊莉莎白都覺得沒什麼，現在兩人的合作爭議性又更上一層樓，因為達米恩當了導演，可是卻在新片「Strictly Confidential」中讓老媽伊莉莎白大演激情戲，對手還是女性。

伊莉莎白赫莉（左）與兒子達米恩感情極佳。（取材自Instagram）
伊莉莎白赫莉（左）與兒子達米恩感情極佳。（取材自Instagram）

「Strictly Confidential」預告片中，可以見到伊莉莎白和碧兒奇拉瓦拉（Pear Chiravara）兩人臉貼臉親吻，接著碧兒還把手伸進伊莉莎白的胯下，並吻著她的小腹，看來相當煽情，就算兩人任何一點都沒露，仍然很大膽。伊莉莎白對此還是不覺得有什麼，反而表示，因為導演是達米恩，知道自己一定會被保護得很好，達米恩也大讚媽媽對自己很支持，不但他小時候拍短片就入鏡，現在他長大了執導正式的劇情長片，也親自軋了一角力挺。

伊莉莎白赫莉（左）在兒子執導的新片中大演同性激情對手戲。（取材自YouTube）
伊莉莎白赫莉（左）在兒子執導的新片中大演同性激情對手戲。（取材自YouTube）

伊莉莎白赫莉毫不在意為了兒子的新片演出激情場面。（取材自YouTube）
伊莉莎白赫莉毫不在意為了兒子的新片演出激情場面。（取材自YouTube）

母子彼此都不認為這樣有啥大不了，反倒顯得外界大驚小怪，至於票房或是口碑反應如何，就要等推出後才見分曉。

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