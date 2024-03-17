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「空戰群英」創收視紀錄 帥男飛行員原型人物現身

記者陳建嘉／即時報導
「貓王」奧斯汀巴特勒(左)與卡倫透納合作「空戰群英」締造Apple TV+收視新紀錄。（圖／Apple TV+提供）
「貓王」奧斯汀巴特勒(左)與卡倫透納合作「空戰群英」締造Apple TV+收視新紀錄。（圖／Apple TV+提供）

奧斯卡金獎大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）與影帝湯姆漢克（Tom Hanks）再度合作二戰影集「空戰群英」（Masters of the Air），找來「沙丘：第二部」（Dune：Part Two）奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner）等帥哥軍團共同主演，於上線首周創下最高觀看數的佳績，成為 Apple TV+ 最受歡迎的影集。

數據指出，Apple TV+ 全球收視率更是上升了65%，並在全球 100 多個地區保持雙位數的成長。一舉超越「劫機七小時」（Hijack）、「晨間直播秀」（The Morning Show）和「人生切割術」（Severance）等知名原創影集。更獲得媒體一致好評，「帝國雜誌」還稱其為「極為重要的歷史課，再現『諾曼第大空降 』般的緊張氛圍、戲劇張力和情感。」並於爛番茄獲得 86% 的新鮮度和IMDB 7.8 的高分評價。

「空戰群英」已迎來完結篇，Apple TV+ 也加碼同步推出「浴血之師：第 100 轟炸機大隊」（The Bloody Hundredth）紀錄片，由金獎影帝湯姆漢克斯親自擔任旁白，奧斯卡金獎大導史蒂芬史匹柏現身說法，深入講述「空戰群英」背後的真實故事。紀錄片將聚焦於伊根少校、克萊文少校、克羅斯比中尉和羅森泰中尉等「空戰群英」中多位角色和現實生活中飛行員的真實故事。

「浴血之師：第 100 轟炸機大隊」紀錄片由馬克赫爾佐克（Mark Herzog）和史蒂芬史匹柏的長期合作夥伴羅倫鮑澤洛（Laurent Bouzereau）共同執導，深刻呈現這群年輕的美國飛行員，在第二次世界大戰期間，在國家和世界最需要他們的時候所經歷的極大挑戰和最終取得的成就，從珍珠港的震撼到歐戰勝利紀念日的歡慶，完整記錄歷史上重要的一頁。「空戰群英」（Masters of the Air）和「浴血之師：第 100 轟炸機大隊」（The Bloody Hundredth）皆於 Apple TV+ 現正熱播中。

「空戰群英」講述一段可歌可泣的空戰歷史。（圖／Apple TV+提供）
「空戰群英」講述一段可歌可泣的空戰歷史。（圖／Apple TV+提供）
「空戰群英」有著震懾人心的空戰場面。（圖／Apple TV+提供）
「空戰群英」有著震懾人心的空戰場面。（圖／Apple TV+提供）
「空戰群英」伊根少校、克萊文少校的原型人物現身。（圖／Apple TV+提供）
「空戰群英」伊根少校、克萊文少校的原型人物現身。（圖／Apple TV+提供）

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