「空戰群英」創收視紀錄 帥男飛行員原型人物現身

「貓王」奧斯汀巴特勒(左)與卡倫透納合作「空戰群英」締造Apple TV+收視新紀錄。（圖／Apple TV+提供）

奧斯卡 金獎大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）與影帝湯姆漢克（Tom Hanks）再度合作二戰影集「空戰群英」（Masters of the Air），找來「沙丘：第二部」（Dune：Part Two）奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner）等帥哥軍團共同主演，於上線首周創下最高觀看數的佳績，成為 Apple TV+ 最受歡迎的影集。

數據指出，Apple TV+ 全球收視率更是上升了65%，並在全球 100 多個地區保持雙位數的成長。一舉超越「劫機七小時」（Hijack）、「晨間直播秀」（The Morning Show）和「人生切割術」（Severance）等知名原創影集。更獲得媒體一致好評，「帝國雜誌」還稱其為「極為重要的歷史課，再現『諾曼第大空降 』般的緊張氛圍、戲劇張力和情感。」並於爛番茄獲得 86% 的新鮮度和IMDB 7.8 的高分評價。

「空戰群英」已迎來完結篇，Apple TV+ 也加碼同步推出「浴血之師：第 100 轟炸機大隊」（The Bloody Hundredth）紀錄片，由金獎影帝湯姆漢克斯親自擔任旁白，奧斯卡金獎大導史蒂芬史匹柏現身說法，深入講述「空戰群英」背後的真實故事。紀錄片將聚焦於伊根少校、克萊文少校、克羅斯比中尉和羅森泰中尉等「空戰群英」中多位角色和現實生活中飛行員的真實故事。