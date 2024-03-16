52歲瑞奇馬汀變性感調酒師 為戲裸露

瑞奇馬汀(左一)主演「媛夢棕櫚灘」，在片中大展性感魅力。(圖／Apple TV+提供)

拉丁歌手瑞奇馬汀(Ricky Martin)帶來最新主演喜劇影集「媛夢棕櫚灘」(Mrs. American Pie)，他多年以來一直是粉絲心目中的性感偶像，以熱力四射的電臀舞蹈著稱，25年前還以單曲「瘋狂人生」、「生命之杯」全球暴紅。他直言當初在錄音室聽到這些歌就被迷住，「我會繼續唱到80歲，拄著柺杖也要唱Go, go, go! Ale, ale, ale」。

「媛夢棕櫚灘」帶領觀眾重回1960年代上流社會度假俱樂部「棕櫚灘」，也是瑞奇繼由「美國犯罪故事」(American Crime Story)之後，相隔六年再回影劇新作。他提到去年參加奧斯卡 頒獎典禮，認識該劇製作人艾伯，當時原本只是閒聊，沒想到對方認定他非常適合演出劇中的性感調酒師羅伯特，三天後就找他演出。而他也說，無論是演戲或是歌唱，對他來說都需要真誠，「觀眾知道你有沒有認真表演，所以我會努力進入該做好的角色，不能有一絲自我懷疑」。

提到自己與從前的不同，瑞奇笑稱，自從當上四個小孩爸爸之後，感覺愈來愈好，「15年前我擁有了一對雙胞胎兒子，真的太棒了，我去全球巡演時，也時常會帶著他們到處走，我們真的很親密」。他並提到後來的小孩露西亞(Lucia)、瑞恩(Renn)，「我也愛他們，而我還很有精力，所以這一切都很完美」。