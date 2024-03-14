奧斯卡裸身頒獎 約翰希南被成人網相中 天價邀脫衣

約翰希南(右)在奧斯卡頒獎典禮上近乎全裸頒獎，主持人吉米金莫證實兩人為了該橋段開會多次，就怕走光。(路透)

硬漢男星約翰希南(John Cena)日前出席奧斯卡頒獎典禮，因為近乎全裸頒發最佳服裝設計獎，在網路上引發熱烈討論，沒想到竟被知名成人直播網站「CamSoda」相中，副執行長帕克更主動寄信到他的經紀公司，詢問是否能表演1小時的脫衣秀，價碼還高達50萬美元。

根據英媒鏡報指出，帕克一直都是約翰的粉絲，也看準他擅長製造話題，據傳已寄出電子郵件，開出天價，讓他進行1小時的裸體直播，信中提到「你是一個好演員，也是一個傑出的摔角手，經過前一晚的奧斯卡獎 典禮後，很明顯你的身材依舊保持很好」。

雖然約翰尚未回應，但外界普遍認為約翰還有許多演藝工作要忙，一定不會接下。

典禮主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)隔天在自己節目「吉米金莫秀」再度提及此事，並說這段落雖然短短幾分鐘，但事先需要積極討論，他也與約翰多次開會討論，雖然約翰其實有穿安全褲，不過吉米幽默表示，兩人光是討論得獎名單的信件大小，就已經協調多次，「可不能讓他露出私密部位」。

巨石強森 (Dwayne Johnson)擔任該節目嘉賓，他與約翰希南早是多年好友，也在摔角擂台上多次對決，吉米還突然問他，「這次怎沒跟約翰對打？」巨石強森則幽默回應：「我要等到他真正全裸，才願意跟他打。」笑翻全場。