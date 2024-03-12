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小勞勃道尼奧斯卡上「無視」關繼威？ 兩人後台互動曝光

記者陳建嘉／綜合報導
小勞勃道尼(中)與關繼威(右)在後台相處融洽。(路透)
小勞勃道尼(中)與關繼威(右)在後台相處融洽。(路透)

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）10日在奧斯卡頒獎典禮以電影「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪最佳男配角獎，但因為一開始上台時，他逐一與好友提姆羅賓斯（Tim Robbins）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）致意，卻沒有與一旁原本已伸出手的嘉賓關繼威握手致意，引發網友瘋狂砲轟，指控小勞勃道尼超級沒禮貌。

關繼威去年以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡最佳男配角，因此今年受邀與其他屆的得主一起頒獎，也由他負責向本屆得主小勞勃道尼遞出小金人獎座。

不過，小勞勃道尼從關繼威手中接下獎座時，只用了單手，且關繼威隨後伸出手準備與他握手時，小勞勃道尼卻沒有理會關繼威，反而馬上轉頭與「鋼鐵人2」（Iron Man 2）搭擋山姆洛克威爾碰拳，關繼威也看似尷尬地往後退了幾步，小勞勃道尼隨後就直接面向觀眾發表得獎感言。

這段畫面引發許多網友不悅，有網友甚至指控小勞勃道尼是種族歧視。不過，有網友翻出媒體照片，發現關繼威在後台有拿手機與小勞勃道尼自拍，兩人也有搭肩互動，緩頰小勞勃道尼可能在台上太興奮了、沒看到關繼威伸手來的手。

奧斯卡 種族歧視 媽的多重宇宙

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