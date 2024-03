小勞勃道尼奧斯卡上「無視」關繼威？ 兩人後台互動曝光

小勞勃道尼(中)與關繼威(右)在後台相處融洽。(路透)

小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)10日在奧斯卡 頒獎典禮以電影「奧本海默」(Oppenheimer)勇奪最佳男配角獎,但因為一開始上台時,他逐一與好友提姆羅賓斯(Tim Robbins)、山姆洛克威爾(Sam Rockwell)致意,卻沒有與一旁原本已伸出手的嘉賓關繼威握手致意,引發網友瘋狂砲轟,指控小勞勃道尼超級沒禮貌。

關繼威去年以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡最佳男配角,因此今年受邀與其他屆的得主一起頒獎,也由他負責向本屆得主小勞勃道尼遞出小金人獎座。

不過,小勞勃道尼從關繼威手中接下獎座時,只用了單手,且關繼威隨後伸出手準備與他握手時,小勞勃道尼卻沒有理會關繼威,反而馬上轉頭與「鋼鐵人2」(Iron Man 2)搭擋山姆洛克威爾碰拳,關繼威也看似尷尬地往後退了幾步,小勞勃道尼隨後就直接面向觀眾發表得獎感言。

這段畫面引發許多網友不悅,有網友甚至指控小勞勃道尼是種族歧視 。不過,有網友翻出媒體照片,發現關繼威在後台有拿手機與小勞勃道尼自拍,兩人也有搭肩互動,緩頰小勞勃道尼可能在台上太興奮了、沒看到關繼威伸手來的手。