「沙丘2」登頂2024年截止票房冠軍 飆破1.36億
「沙丘：第二部」太強了，不僅成為今年繼由「劇場版SPY×FAMILY CODE: White」 之後第2部破億電影，更以1.36億（約433萬美金）票房佳績，順勢登上今年截止的全台賣座冠軍，第二個週末（8至10日）全台票房跌幅僅22%，IMAX票房更是僅跌8%，輕鬆蟬聯雙週票房冠軍，全球票房也正式衝破3.67億美金。
男主角「甜茶」提摩西查勒梅事業一帆風順，與女友凱莉詹納的感情也很順利，不過昨日是奧斯卡獎，會後的慶功派對上，赫見凱莉詹納出席亮相，提摩西卻沒有陪伴在旁，相較於先前金球獎頒獎典禮，提摩西入圍後帶著女友一起出席曬恩愛，這次顯得形單影隻，不過去年「 Us Weekly」報導兩人的感情依舊進俺順利，「凱莉甚至欣賞他與家人相處融洽，因為他們的認可足以代表一切」。
本週四適逢白色情人節（3月14日），各大影城也加碼推出特別活動，購票即有機會獲得限量明信片或海報，邀全台影迷透過大銀幕親身感受史詩般的愛情故事，詳情請洽各大影城。「沙丘：第二部」2D、IMAX、Dolby Cinema、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos全版本同步在台熱映中。
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