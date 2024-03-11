奧斯卡／艾瑪史東再封后語無倫次：我很緊張…

艾瑪史東拿下奧斯卡影后。（路透）

第96屆奧斯卡 最佳女主角由艾瑪史東（Emma Stone）以「可憐的東西」（Poor Things）拿下，讓她繼「樂來越愛你」（La La Land）再次拿下第二座奧斯卡影后獎座，她激動上台，先是幽默說：「剛剛在唱跳『我只是肯尼』（I'm Just Ken）差點瘋掉，老天！太驚人了！我聲音沒了！」接著發表感言，引起全場熱烈鼓掌。

今年35歲的艾瑪史東四次入圍 奧斯卡第二次得獎，她從五位歷屆影后手中接獲獎項，她先是謝謝台上所有影后，表示大家是啟發她的存在，也感謝一同角逐的準影后，她接著語無倫次、緊張地表達，「看得出來我很緊張，我常常那麼焦慮緊張。這不是關於我，是團隊一起創造的成果，這是拍片最棒的事，好榮幸跟所有劇組成員和演員，謝謝你們每一位注入你們的愛和熱情。」最後她也感謝家人、老公和女兒：「再三天就要三歲的她（女兒），她完全改變我的人生，我很愛妳。」

艾瑪史東不只主演「可憐的東西」，更是這部片的監製，她也憑此片贏得第81屆金球獎 最佳音樂及喜劇類電影女主角，和第77屆英國電影學院獎最佳女主角。

艾瑪史東開心親吻老公。（路透）

艾瑪史東從影之路第一部走紅作品是2007年片「男孩我最壞」（Superbad），當年只有18歲，並於接下來幾年累積多部賣座且深獲好評的強片。現年35歲的她代表作包括：「破處女王」（Easy A）、「熟男型不型」（Crazy Stupid Love）、「姊妹」（The Help）、「鳥人」（Birdman）以及「真寵」（The Favourite）等。

她在奧斯卡最佳女主角獎項出線後，加入梅莉史翠普（Meryl Streep）、英格麗褒曼（Ingrid Bergman ）、茱蒂福斯特（Jodie Foster）、希拉蕊史旺（Hilary Swank）等前輩的行列，成為奧斯卡96年影史以來第13位雙料影后得主。