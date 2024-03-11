奧斯卡／小勞勃道尼甩毒癮 成好萊塢票房保證

小勞勃道尼以「奧本海默」勇奪奧斯卡最佳男配角獎。（歐新社）

以「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪奧斯卡 最佳男配角獎的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），1980、90年代曾因吸毒問題多次進出警局，是一個沒有片商敢合作的問題人物。

中央社綜合「紐西蘭先驅報」和「衛報」等媒體報導，現年58歲的小勞勃道尼5歲開始演戲，在父親老勞勃道尼（Robert Downey Sr.）自編自導的電影中演出。

小勞勃道尼於1980、1990年代時初嘗走紅滋味，1987年的「零下的激情」（Less Than Zero）、1997年的「肥皂拼盤」（Soapdish）都十分成功，1992年的「卓別林與他的情人」（Chaplin）甚至讓他隔年入圍了奧斯卡金像獎。

然而，幕前風光的他，幕後有著毒癮問題。他人生第一支大麻來自父親，父子倆時常一起抽。小勞勃道尼1980年代多次進出戒毒中心，並於1996年真正闖出大禍，因攜帶古柯鹼、海洛因和槍枝而遭警方逮捕。

小勞勃道尼演技雖好，但行為愈來愈脫序。1997年片「一夜情」（One Night Stand）導演麥可費吉斯（Mike Figgis）曾說，他記得初次在正式會議中與小勞勃道尼會面時，對方光著腳、帶著槍，還因吸毒呈亢奮狀態。麥可費吉斯當時問小勞勃道尼「帶槍做什麼？」未料對方一臉正經回說：「我總不能把槍留在車上。」

他因吸毒問題一再進出法院、一再到警局報到、一再上新聞頭條，這樣的日子過了近20年之後，他終於在2003年幡然醒悟。

但過去的陰影讓他錯失與克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）在2005年片「蝙蝠俠：開戰時刻」（Batman Begins）合作的機會，片中重要反叛「稻草人」後來落入席尼墨菲（Cillian Murphy）手中。

諾蘭近日接受「紐約時報 」訪問時承認，他當時雖「非常仰慕」小勞勃道尼，但因「聽過各式各樣的瘋狂故事」，也「有點怕」當時這名問題男星，所以才沒錄用他。

所幸小勞勃道尼後來憑藉2008年上映的「鋼鐵人」（Iron Man）再展事業高峰。

時至今日，小勞勃道尼已是好萊塢票房保證，片酬從2008年「鋼鐵人」的50萬美元一路飆漲，到了2019年的「復仇者聯盟 4：終局之戰」（Avengers: Endgame）據說已經來到7500萬美元之譜。