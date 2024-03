「奧本海默」除得到奧斯卡最佳男主角還拿下其他大獎,是本屆最大贏家。(路透)

在今年奧斯卡獎 季中一路連連勝出的「奧本海默 」(Oppenheimer),一如眾所預期成為最佳影片得主,總共拿下7項大獎,成為最大贏家,追平去年「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)紀錄。

「奧本海默」製片艾瑪湯瑪斯表示這真的是夢想成真,也直呼這是大家一起合作的成果,她的丈夫正是該片導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan),兩人攜手和一大批的團隊一起打造出這部全球賣座將近10億美元的大片,現在也登上奧斯卡大贏家的寶座。另一位製片人則大讚與諾蘭夫妻合作20多年、5部電影,他們非常的優秀,能夠跟他們共事真的是相當開心的事情。