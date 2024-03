「蒼鷺與少年」成為宮﨑駿第2度在奧斯卡獲獎的動畫電影。(圖/甲上提供)

宮﨑駿全新動畫「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)再度締造佳績,自從獲得在歐美屢獲票房佳績之後,在國際間也屢獲大獎,這次更擊敗獲獎無數的「蜘蛛人 :穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)奪下最佳動畫長片,這是他繼2001年「神隱少女」之後,再度回歸獲獎。

鈴木敏夫一向是吉卜力工作室的對外發言人,先前獲得金球獎 ,他也開心發出聲明,「我很高興得知『蒼鷺與少年』在金球獎獲得了一座獎的消息,這也是吉卜力獲得的第一座金球獎,感覺非常特別。自今年年初 以來,日本經歷了一系列不幸的地震 與意外。我聽到很多人仍在災區等待救援的報導時感到非常絕望。在這樣的情況下,我希望獲獎的好消息能讓大家的臉上露出一份笑容,哪怕只是一點點」,並表示在美國發行夥伴攜手的情況下,他們期待『蒼鷺與少年』能取得更進一步的成功,十分感謝金球獎的這一殊榮」。這次預計也將迅速發出獲獎聲明。