奧斯卡入圍名單看這裡「奧本海默」提名最多 台裔2導演搶短片獎
奧斯卡金像獎10日頒獎，入圍名單中大導克里斯多福諾蘭的「奧本海默」榮獲13項提名，為本次最大贏家。紀錄短片特別受到華人關注。5部入圍短片有2部出自台裔導演之手，側寫兩岸情勢緊張下的「金門」呼應時事，記錄長輩溫暖互動的「奶奶跟外婆」道出疫情下的移民家庭故事。
以下為主要入圍名單：
最佳影片獎
美式小說（American Fiction）
墜惡真相（Anatomy of a Fall）
芭比（Barbie）
滯留生（The Holdovers）
花月殺手（Killers of the Flower Moon）
大師風華：真愛樂章（Maestro）
奧本海默（Oppenheimer）
之前的我們（Past Lives）
可憐的東西（Poor Things）
夢想集中營（The Zone of Interest）
最佳導演獎
潔絲汀楚特（Justine Triet）／「墜惡真相」
馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）／「花月殺手」
克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）／「奧本海默」
尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／「可憐的東西」
強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）／「夢想集中營」
最佳男主角獎
布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／「大師風華：真愛樂章」
科爾曼杜明戈（Colman Domingo）／「魯斯汀」（Rustin）
保羅賈麥提（Paul Giamatti）／「滯留生」
席尼墨菲（Cillian Murphy）／「奧本海默」
傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）／「美式小說」
最佳女主角獎
安妮特班寧（Annette Bening）／「泳不放棄」（Nyad）
莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）／「花月殺手」
珊卓惠勒（Sandra Huller）／「墜惡真相」
凱莉墨里根（Carey Mulligan）／「大師風華：真愛樂章」
艾瑪史東（Emma Stone）／「可憐的東西」
最佳男配角獎
斯特林布朗（Sterling K. Brown）／「美式小說」
勞勃狄尼洛（Robert De Niro）／「花月殺手」
小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）／「奧本海默」
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「芭比」
馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／「可憐的東西」
最佳女配角獎
愛蜜莉布朗（Emily Blunt）／「奧本海默」
丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）／「紫色姐妹花」（The Color Purple）
艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）／「芭比」
茱蒂福斯特（Jodie Foster）／「泳不放棄」
達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）／「滯留生」
最佳原創劇本
墜惡真相
滯留生
大師風華：真愛樂章
五月的你，十二月的她（May December）
之前的我們
最佳改編劇本
美式小說
芭比
奧本海默
可憐的東西
夢想集中營
最佳動畫
蒼鷺與少年（The Boy and the Heron）
元素方城市（Elemental）
怪物少女妮莫娜（Nimona）
再見機器人（Robot Dreams）
蜘蛛人：穿越新宇宙（Spider-Man: Across the Spider-Verse）
最佳國際影片
少年的漂浪旅程（Io capitano）／義大利
我的完美日常／日本
絕地盟約（Society of the Snow）／西班牙
失控教室（The Teachers' Lounge）／德國
夢想集中營／英國
最佳歌曲獎
The Fire Inside／「火辣奇多的誕生」（Flamin'Hot）
I'm Just Ken／「芭比」
It Never Went Away／「美國交響樂：強·巴提斯的幕後點滴」（American Symphony）
Wahzhazhe (A Song for My People)／「花月殺手」
What Was I Made For?／「芭比」
最佳原創配樂獎
美國小說
印第安納瓊斯：命運輪盤（Indiana Jones and the Dial of Destiny）
花月殺手
奧本海默
可憐的東西
最佳紀錄短片
The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
金門（Island in Between）
最後的樂器維修師（The Last Repair Shop）
奶奶跟外婆（Nǎi Nai & Wài Pó）
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