奧斯卡前夕金酸莓出爐 梅根福克斯連拿女主、女配2爛獎

梅根福克斯在「浴血任務4」的演技獲得金酸莓獎最差女主角。(取材自IMDb)

專門嘲諷大明星、爛片的金酸莓獎，今年照例在奧斯卡 金像獎頒發前一天宣布得獎名單，本屆最大輸家雖然成本低，但名氣可不小，是把著名童書故事魔改成血腥殘殺劇的「小熊維尼：血與蜜」(Winnie-the-Pooh: Blood and Honey)，一舉拿下最差影片、最差導演、最差劇本、最差銀幕搭檔（變成嗜血殺手的小豬和維尼）五項奬。

「小熊維尼：血與蜜」是本屆金酸莓獎獲五項獎的最差影片。(取材自IMDb)

此外，早在「變形金剛」(Transformers)時期就入圍 過最差女主角的梅根福克斯(Megan Fox)，今年以「浴血任務4」(Expend4bles)和「賭場大劫殺」(Johnny & Clyde)分別獲選最差女主角和最差女配角，非常值得為此再去精進一下演技，免得往後再被提名。

安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的奧斯卡影帝老爸強沃特(Jon Voight)，以「Mercy」成了最差男主角得主，警惕大家就算實力再好、不慎選戲拍，一樣會被羞辱地體無完膚。他也成了繼荷莉貝瑞(Halle Berry)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)等之後，又一金酸莓與金像獎都得到的大牌。

至於最差男配角，則是金酸莓「永遠的最愛」席維斯史特龍(Sylvester Stallone)，以「浴血任務4」獲得。史特龍從還是動作天王時就一再被金酸莓點名，八年前一度因「金牌拳手」(Creed)叫好叫座讓他提名奧斯卡，破天荒拿下金酸莓特別頒發的「贖罪成功」大獎，不料之後依舊沒能逃過被金酸莓獎提名，主辦單位甚至在新聞稿中稱他的得獎穩固了他成為史上最大輸家的機會。