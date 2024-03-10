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「奧本海默」有望橫掃奧斯卡 他預言「沒奪最佳影片是大冷門」

中央社／洛杉磯9日綜合外電報導
諾蘭（左）執導「奧本海默」拿下導演工會獎，預料將在奧斯卡斬獲多項大獎，飾演主角的席尼墨菲（右）有機會贏得最佳男主角獎。（美聯社）
諾蘭（左）執導「奧本海默」拿下導演工會獎，預料將在奧斯卡斬獲多項大獎，飾演主角的席尼墨菲（右）有機會贏得最佳男主角獎。（美聯社）

好萊塢鉅片「奧本海默」及「芭比」聯手引發的連鎖反應，料將於美國奧斯卡金像獎頒獎典禮達到最高潮。外界預期「芭比」將成紅毯焦點，「奧本海默」則會斬獲多項大獎。

中央社引述法新社報導，美國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的原子彈之父生平史詩劇情片「奧本海默」（Oppenheimer）具有壓倒性呼聲，有望在好萊塢最重大盛會贏得最佳影片獎及許多其他獎項。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的影壇大獎專欄作家費恩柏格（Scott Feinberg）告訴法新社，這部片擁有可敬的導演、無懈可擊的演員陣容，叫好又叫座且涉及社會迫切關注的議題，種種因素結合起來，沒有道理預測奧斯卡獎會有其他結果。

費恩柏格還說：「如果奧本海默沒有拿下最佳影片獎，那將是爆史上最大冷門。」

「奧本海默」榮獲13項奧斯卡獎提名，有望抱回多座小金人，包括最佳導演、最佳男配角、最佳攝影、最佳影片剪輯、最佳音效、最佳改編劇本和最佳原創配樂等一連串獎項。

「奧本海默」很有機會由飾演主角的席尼墨菲（Cillian Murphy）拿下最佳男主角獎，同片的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）則有望奪下最佳男配角。

這部好萊塢鉅片是改編物理學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的傳記翻拍而成。

具有奧斯卡獎投票權的一位美國影藝學院（AMPAS）匿名成員說道：「我今年幾乎全把票投給奧本海默。這部片是偉大的電影成就…今年正是奧本海默年。」

至於全球票房大賺超過14億美元的「芭比」（Barbie），這齣超現實女性主義喜劇也不太可能空手而歸。

該片獲得最佳服裝設計等8個獎項提名，其中「芭比」有2首歌曲被提名最佳原創歌曲獎，而且知名男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）獲得最佳男配角提名。

奧本海默 奧斯卡獎 芭比

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