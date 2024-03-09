太快求婚嚇跑女友？傳阿湯哥熱戀迅速熄火

湯姆克魯斯被傳結婚心切，把女友艾西娜卡洛娃嚇跑。（路透資料照片）

走紅好萊塢超過30年的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），歷經三段失敗的婚姻，始終沒找到「對的人」，去年底他爆出跟政治豪門出身的俄羅斯 名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova）熱戀，兩人曾在倫敦各大私人會所與海德公園的冬日樂園約會，阿湯好友都知道他對卡洛娃神魂顛倒，哪知道近日傳兩人的戀曲已經迅速唱完，而破局的原因？正是阿湯等不及想把卡洛娃娶進門，讓她嚇得踩煞車。

根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，湯姆克魯斯一談起戀愛就很瘋狂，速度就飆到外太空 ，他和卡洛娃結緣幾個月，已經向她求婚，而她一時之間，竟然答應了。於是阿湯趕快開始籌備婚禮，要把一切細節做到盡善盡美，就是在這個過程之中，卡洛娃愈想愈不對，因而起了反悔的念頭，找阿湯好好坐下來談，告訴他自己真的沒辦法再配合下去，可能要先分手，讓阿湯又一度嘗到了心被打碎的滋味。