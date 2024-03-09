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太快求婚嚇跑女友？傳阿湯哥熱戀迅速熄火

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯被傳結婚心切，把女友艾西娜卡洛娃嚇跑。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被傳結婚心切，把女友艾西娜卡洛娃嚇跑。（路透資料照片）

走紅好萊塢超過30年的湯姆克魯斯（Tom Cruise），歷經三段失敗的婚姻，始終沒找到「對的人」，去年底他爆出跟政治豪門出身的俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova）熱戀，兩人曾在倫敦各大私人會所與海德公園的冬日樂園約會，阿湯好友都知道他對卡洛娃神魂顛倒，哪知道近日傳兩人的戀曲已經迅速唱完，而破局的原因？正是阿湯等不及想把卡洛娃娶進門，讓她嚇得踩煞車。

根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，湯姆克魯斯一談起戀愛就很瘋狂，速度就飆到外太空，他和卡洛娃結緣幾個月，已經向她求婚，而她一時之間，竟然答應了。於是阿湯趕快開始籌備婚禮，要把一切細節做到盡善盡美，就是在這個過程之中，卡洛娃愈想愈不對，因而起了反悔的念頭，找阿湯好好坐下來談，告訴他自己真的沒辦法再配合下去，可能要先分手，讓阿湯又一度嘗到了心被打碎的滋味。

早先歐美八卦刊物稱湯姆克魯斯對於卡洛娃身為俄羅斯有力政客的女兒，在文化修養上的內涵深厚、頗為有料，深深受到吸引，卡洛娃不是花瓶草包，打開了他某方面的視野，他就是欣賞她的美貌和知性兼具，儘管卡洛娃前夫曾警告他，卡洛娃是個過慣奢華生活、花錢如流水的女人，要他千萬別淪為提款機，想不到這一次，反而是卡洛娃搶先表明要分手，阿湯只有努力表現，期待她回心轉意。

艾西娜卡洛娃有機會嫁給影壇巨星，卻臨時反悔。(取材自Instagram)
艾西娜卡洛娃有機會嫁給影壇巨星，卻臨時反悔。(取材自Instagram)

湯姆克魯斯 俄羅斯 太空

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