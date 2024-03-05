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克里斯伊凡坦言最愛「美隊2」 為漫威抱屈不受認可

記者陳建嘉／即時報導
克里斯伊凡(右)與思嘉莉約翰森主演「美國隊長2：酷寒戰士」改寫超級英雄電影風格。(圖／迪士尼提供)
克里斯伊凡(右)與思嘉莉約翰森主演「美國隊長2：酷寒戰士」改寫超級英雄電影風格。(圖／迪士尼提供)

漫威電影宇宙邁入第16年，眾多元老級人物也逐一退位，早在2019年「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）便離開，並表示暫無意願回歸的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），最近出席西雅圖的「Emerald City Comic Con」活動，被問到過往漫威電影經驗，他提到最愛的依舊是「美國隊長2：酷寒戰士」（Captain America: The Winter Soldier），「是我的漫威旅程中，很滿意的一次」。

克里斯伊凡強調不只是因為電影本身，也是因為拍攝過程的體驗，並說拍「美國隊長」時還很緊張，「我知道我所要拍的是什麼，所以我開始『防守』，在這場競賽中不能輸，而當『美國隊長2』開始，我在這場競賽就是為了贏，而且是首度與羅素兄弟合作，我們冒了很多風險，角色們也更鮮明」，他同時也對漫威電影抱屈，「一般的漫畫改編電影，永遠得不到我認為應有的認可，這是一部大製作，很多人才都參與其中，但事實證明並不好拍」，並說自己也拍過失敗作品，但這很正常，「拍電影很難，並不是比較多的人參與就會比較容易」。

至於未來是否會回歸漫威電影宇宙，再度舉起「美國隊長」的盾牌，他先前受訪時便說現在仍不是時候，「這個角色對我來說意義重大，值得更審慎的對待，對我來說是一項艱鉅的任務」。

漫威 復仇者聯盟 西雅圖

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