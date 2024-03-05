布魯斯威利「生活只剩悲慘」？妻子不忍了 怒曝真實情況

外界報導布魯斯威利的病況，常下很哀傷、沮喪的標題，讓家人不滿。（路透資料照片）

昔日曾在影壇叱吒風雲的布魯斯威利 （Bruce Willis），自從患了「額顳葉失智症」、影響語言能力而不得不退出幕前之後，大多數提到他的報導，都是強調他如何因患病使得家人邊照顧他邊感嘆他健康狀況今非昔比，彷彿他的人生已經再也沒有樂趣，只剩下無盡的淒涼與悲哀。媒體報導中總是被稱「常忍不住落淚」或是「極度感傷」的他的妻子艾瑪（Emma）終於受不了外界標題總是這麼洩氣，氣得在社群網站 上發影片罵道：「我希望這個社會，還有不管是誰寫這些愚蠢標題的人，不要再恐嚇大眾了。」

讓艾瑪動怒的原因，就是某篇文章上的標題稱布魯斯威利的人生已經沒有快樂，她氣到反嗆：「這些標題基本上就是說我老公已經再也不會快樂，我可以告訴你們，實情絕對不是這樣。」

艾瑪在社群網站上發布短片指外界對丈夫的病情下標失實，相當不妥。（取材自Instagram）

她不希望外界被影響到覺得若有人被診斷出有認知障礙，人生就徹底完蛋了，想要大家知道，絕對不是這樣，請不要再繼續恐嚇這些病患和他們的家人。以她自身的丈夫為例，就算和病魔奮戰會觸發家人感到很多的傷心與難過，但同時也帶來了很多的愛與連結，喜樂和幸福。

外界這樣看待認知障礙的患者，只會讓陪在他們身邊的家人更感無力、無助，會削減他們一起向病魔對抗的動力，艾瑪覺得這樣的疾病帶來很多面向的內容，外界不要都只聚焦在負面、沮喪的這一塊，患者和家人的生活中當然也還是會有快樂與喜悅，這點不容忽視，切入觀點應該要更全面性。