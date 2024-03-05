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「買斷」泰勒絲東南亞巡迴？ 新加坡否認：贊助沒外傳的高

娛樂新聞組／綜合報導
泰勒絲在新加坡六場的演唱會門票已全數售罄。（取材自Instagram）
泰勒絲在新加坡六場的演唱會門票已全數售罄。（取材自Instagram）

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）全球巡迴演唱會近日移師到新加坡，對於外界稱新加坡政府為了讓泰勒絲不在其他東南亞國家舉行演唱會而給出高額費用，星國官員否認傳言，並稱贊助額並沒有流傳的高；他還曾暗指其他國家政治環境比較不穩定，讓泰勒絲團隊不放心。

據中央社報導，泰勒絲2日起在新加坡舉行六場「The Eras Tour」演唱會，門票已售罄，預計共有30萬歌迷參與盛會。但對於星國成為東南亞眾多國家中的唯一演出地，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，那是因為新加坡對泰勒絲提議，若她不去東南亞其他地方演出，星國會付她每場高達300萬美元的補助金。

對此，新加坡文化、社區和青年部長唐振輝（Edwin Tong）對國會表示，「網路上有些關於贊助額的揣測，我可以說，那些傳言並不準確，根本沒有那麼高」，但他也稱，「出於商業保密理由，無法透露具體贊助額和贊助條件」。

另據本報系聯合報報導，唐振輝還在另一個訪問中談到，泰勒絲團隊對演唱會地點的一個重要考量之一是「能否讓活動安全舉行」。他稱，新加坡的優勢是「穩定的社會和政治環境」，還特別點出「最近在其他一些國家發生的事件，讓表演團隊擔心演唱會可能被迫取消」。這是否暗指這次巡迴沒份的其他亞洲地區如台灣、香港、菲律賓和泰國等，讓泰勒絲團隊擔心演唱會可能臨時被迫取消？引發外界揣測。

泰勒絲 新加坡 東南亞

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