「買斷」泰勒絲東南亞巡迴？ 新加坡否認：贊助沒外傳的高

泰勒絲在新加坡六場的演唱會門票已全數售罄。（取材自Instagram）

流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）全球巡迴演唱會近日移師到新加坡 ，對於外界稱新加坡政府為了讓泰勒絲不在其他東南亞 國家舉行演唱會而給出高額費用，星國官員否認傳言，並稱贊助額並沒有流傳的高；他還曾暗指其他國家政治環境比較不穩定，讓泰勒絲團隊不放心。

據中央社報導，泰勒絲2日起在新加坡舉行六場「The Eras Tour」演唱會，門票已售罄，預計共有30萬歌迷參與盛會。但對於星國成為東南亞眾多國家中的唯一演出地，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，那是因為新加坡對泰勒絲提議，若她不去東南亞其他地方演出，星國會付她每場高達300萬美元的補助金。

對此，新加坡文化、社區和青年部長唐振輝（Edwin Tong）對國會表示，「網路上有些關於贊助額的揣測，我可以說，那些傳言並不準確，根本沒有那麼高」，但他也稱，「出於商業保密理由，無法透露具體贊助額和贊助條件」。

另據本報系聯合報報導，唐振輝還在另一個訪問中談到，泰勒絲團隊對演唱會地點的一個重要考量之一是「能否讓活動安全舉行」。他稱，新加坡的優勢是「穩定的社會和政治環境」，還特別點出「最近在其他一些國家發生的事件，讓表演團隊擔心演唱會可能被迫取消」。這是否暗指這次巡迴沒份的其他亞洲地區如台灣、香港、菲律賓和泰國等，讓泰勒絲團隊擔心演唱會可能臨時被迫取消？引發外界揣測。