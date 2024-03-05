好亂...麥莉新繼父 竟是妹妹前男友

麥莉(左起)、蒂許、諾雅母女同台的場面，現在很難再看到。(路透資料照片)

今年才在葛萊美 獎風光獲得最佳流行歌手的麥莉（Miley Cyrus），演藝事業又到新的高峰，但她母親蒂許（Tish）竟被爆出和小女兒諾雅（Noah）的前男友多明尼克普賽爾（Dominic Purcell）結婚，還在婚禮上加強保全，刻意要把諾雅排拒在外。這種宛如經典名片「畢業生」（The Graduate）般「母女共享一男」的情節真實上演，不少網友都嚷著：「千萬不要是事實，超想吐。」

外界只知道麥莉的父母離婚後，她就和父親比利雷（Billy Ray Cyrus）關係陷入僵局，因為無法接受父親某些行徑，彼此也在社群網站 上取消關注對方、不再對話，連她在葛萊美獎致詞時都絕口不提父親。殊不知她的母親蒂許才是狠角色。

歐美媒體報導，蒂許雖然不是直接介入諾雅與多明尼克的戀情，可是多明尼克一跟諾雅分手，她就積極吸引他的注意，然後交往、結婚，卻也讓人感到很不舒服。蒂許甚至不告知諾雅、沒邀諾雅去婚禮，倒是麥莉還當了媽媽再婚時的首席女儐相，不過歐美媒體報導，她在婚禮進行時還不知道自己的繼父曾經是小妹的男友。