爽領630萬 蕾哈娜表演打混挨轟 網：她向來如此

蕾哈娜早就財富自由，演藝事業的收入和他做生意的進帳根本不能比。（路透）

身家達14億美元的超級富婆蕾哈娜（Rihanna），雖然早就財富自由，不表示送上門的大錢就會推掉，但她似乎沒拿出值得高價的表現，被網友罵翻。

近日蕾哈娜前往印度 ，出席當地首富穆克什安巴尼的兒子婚禮，穆克什曾在前年被選為「富比世 」10大億萬富豪之一、財產將近千億美元，請個14億美元的大牌來表演，也並不算很怎麼，他的兒子結婚排場當然不可能少，光是婚禮前派對就要辦個好幾天，比爾蓋茲 、查克柏格、寶萊塢一哥沙魯克罕（Shahrukh Khan）等都是嘉賓，蕾哈娜則受邀在派對上表演，酬勞據稱高達630萬美元，比一些明星拍一部電影的價碼還要高。

不過蕾哈娜的表演片段在網上流傳後，網友冷嘲熱諷，嫌她的演出繼乏驚喜、顯得沉悶，她本身也不太起勁，相當的制式化，沒有很努力想要炒熱氣氛，更有人諷刺道：「蕾哈娜的表演向來就是那麼乾也沒什麼，我真的不懂怎麼會有人對她這次表現感到驚訝？」

有網友則是罵道：「我總說她是個非常懶的藝人，她從來沒有花時去提升自己的表演。」還有人話說得超難聽：「她拿到了錢，然後就表現出一副去你的，老娘就是做自己能做的。」好像根本沒有在管外界會不會批評。