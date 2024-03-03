女兒蘇蕊快成年了…湯姆克魯斯可能停付生活費 凱蒂拚復出賺錢

湯姆克魯斯傳快要可以不用再付女兒每個月的生活費。（路透資料照片）

好萊塢 巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）和多年未見的親生女兒蘇蕊（Suri Cruise），又將來到親情的轉捩點？根據報導明星與名流八卦的「In Touch」雜誌，隨著蘇蕊今年4月就要滿18歲，湯姆克魯斯和蘇蕊的媽媽凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）當初離婚時約定每個月要付的4萬美元母女生活費，可能就會停止，凱蒂近來非常緊張，甚至想全面重回演藝圈，免得沒有錢賺，日子一下從天堂跌落谷底。

湯姆克魯斯的女兒蘇蕊今年將滿18歲。（取材自Instagram）

據「In Touch」的報導，湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚時談定阿湯哥 支付凱蒂與女兒每個月生活費到孩子成年為止，凱蒂則簽下保密條款、保證不將兩人婚姻中的內幕揭露給外界，女兒則跟凱蒂一起住。多年來，凱蒂與蘇蕊在紐約生活，雖然當地物價不算低，但阿湯哥每個月給的費用足以讓她們過著很不錯的日子，想到這種日子很快就要結束，不由得凱蒂不發愁。

凱蒂在婚前已經不能算是特別當紅搶手的女偶像，婚後的演藝成績單也只平平，片酬很難和大牌巨星相比，即便如此，有工作也好過沒工作，至少能靠自己養活自己，以凱蒂的情況來說，她還要養女兒，壓力會更大，但也有傳蘇蕊就算成年，阿湯哥還是會繼續付她的教育與健康費用，不至於對她不聞不問。

有意思的是，當湯姆克魯斯依離婚協議快要可以不用再付錢養女兒、前妻的同時，凱蒂所簽的保密協議也快到期，因此她可以推出回憶錄，說出與阿湯哥在一起生活的真實感想，勢必會引發出版社爭搶、有望把價錢炒高，成為她如果一時之間接不到新戲的生財之道，然而阿湯哥恐怕就不樂見這事發生了。