女兒蘇蕊快成年了…湯姆克魯斯可能停付生活費 凱蒂拚復出賺錢
好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）和多年未見的親生女兒蘇蕊（Suri Cruise），又將來到親情的轉捩點？根據報導明星與名流八卦的「In Touch」雜誌，隨著蘇蕊今年4月就要滿18歲，湯姆克魯斯和蘇蕊的媽媽凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）當初離婚時約定每個月要付的4萬美元母女生活費，可能就會停止，凱蒂近來非常緊張，甚至想全面重回演藝圈，免得沒有錢賺，日子一下從天堂跌落谷底。
據「In Touch」的報導，湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚時談定阿湯哥支付凱蒂與女兒每個月生活費到孩子成年為止，凱蒂則簽下保密條款、保證不將兩人婚姻中的內幕揭露給外界，女兒則跟凱蒂一起住。多年來，凱蒂與蘇蕊在紐約生活，雖然當地物價不算低，但阿湯哥每個月給的費用足以讓她們過著很不錯的日子，想到這種日子很快就要結束，不由得凱蒂不發愁。
凱蒂在婚前已經不能算是特別當紅搶手的女偶像，婚後的演藝成績單也只平平，片酬很難和大牌巨星相比，即便如此，有工作也好過沒工作，至少能靠自己養活自己，以凱蒂的情況來說，她還要養女兒，壓力會更大，但也有傳蘇蕊就算成年，阿湯哥還是會繼續付她的教育與健康費用，不至於對她不聞不問。
有意思的是，當湯姆克魯斯依離婚協議快要可以不用再付錢養女兒、前妻的同時，凱蒂所簽的保密協議也快到期，因此她可以推出回憶錄，說出與阿湯哥在一起生活的真實感想，勢必會引發出版社爭搶、有望把價錢炒高，成為她如果一時之間接不到新戲的生財之道，然而阿湯哥恐怕就不樂見這事發生了。
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