奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

楊紫瓊登上奧斯卡影后寶座後,事業上卻沒有十全十美。(路透資料照片)

「小金人詛咒」真有其事?去年風光以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)創下奧斯卡 金像獎近百年來首位亞裔最佳女主角得主紀錄的楊紫瓊 ,主演的兩齣影集:Disney+「西遊ABC」(American Born Chinese)、Netflix 「孫家兄弟」(The Brothers Sun)都走上「一季被砍」的命運,而且兩齣戲剛好都是八集,成為詭異的巧合。

楊紫瓊(中)主演的「孫家兄弟」,才播出一季就傳被砍。(取材自IMDb)

得到奧斯卡金像獎的肯定,雖是無數演員畢生的夢想,外界也一直有「小金人詛咒」的說法,意指演員在獲獎後不一定如預期一帆風順,有可能事業卡關,或是在個人生活上面對困境,像是葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)以「莎翁情史」(Shakespeare in Love)榮登奧斯卡影后,卻受到萬千網友批評,覺得她名不符實,讓她心情反而墜入谷底;或是珊卓布拉克(Sandra Bullock)在「攻其不備」(The Blind Side)獲獎後不到一個月後就提出離婚申請;更有像「阿瑪迪斯」(Amadeus)莫瑞亞伯拉罕(Murray Abraham)或「飛越杜鵑窩」(One Flew Over the Cuckoo's Nest)露易絲馥萊雪(Louise Fletcher)即便成為奧斯卡帝后仍然沒能大紅的實例,都讓「小金人詛咒」的傳說難以被破除。

不過楊紫瓊的情況卻是迥然不同,她在封后後反而與交往快20年的法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt)完成婚禮,接著又因為繼子尼可拉斯(Nicolas)生了兒子,當上了奶奶,家庭生活十分幸福,也在華人區的影劇盛會上都是嘉賓,看起來沒有「被詛咒」的跡象。可惜十全九美差了一美,就是她主演的兩齣影集都很快在推出後宣告陣亡,儘管評價都不算差。

楊紫瓊去年才推出的另一齣影集「西遊ABC」也是才播一季就確定不會再做下去。(取材自IMDb)

相較於「西遊ABC」播出後超過半年才被宣布沒有下一季,「孫家兄弟」今年元月才在Netflix上架,兩個月不到就已經確定被砍,動作相當快。這齣戲中楊紫瓊扮演在美國和兒子生活的台灣黑幫大哥之妻,因為丈夫遭刺殺、長子到美國與她團聚,再度被捲入暴力事件中。昔日的八點檔紅星寇世勳飾演她的丈夫,前監察院長錢復的孫子錢裕揚扮演她的長子,卡司組合頗有意思。

儘管戲裡的「台灣味」是否到位,台灣觀眾觀感不一,卻在本地Netflix熱門榜上表現不錯,全球各地也曾經名列前茅,只可惜對於Netflix來說,光是剛推出時的好成績,不足以說服他們再往下續訂第二季。