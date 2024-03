洛佩茲新歌唱出「性愛細節」小班尷尬求饒

班艾佛列克(左)對於珍妮佛洛佩茲把彼此性愛細節唱出來,又尷尬又無奈。(路透資料照片)

班艾佛列克 (Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)結婚一年多,已經一天到晚被外界唱衰,最近她推出新專輯「This Is Me... Now」,其中一首歌「從沒說過最棒的愛情故事」(Greatest Love Story Never Told),竟然將彼此的性愛動作寫在歌詞中,立刻引起外界爭議。珍妮佛被傳就是想要造成這種效果,一點也不以為意,但班卻萬分尷尬,也怕讓他和前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)所生的幾個孩子受到影響,表面上他還會支持珍妮佛的專輯,背地裡卻求珍妮佛別再這麼做了。

根據英國「鏡報」報導,珍妮佛洛佩茲在「從沒說過最棒的愛情故事」中唱道:「想念你的身體爬到我身上,鑽進我體內,我騎乘的方式,身體對齊,看看我們的時間,當只有我倆在一起,忘了整個世界,唯一的感覺,是像回到家裡一樣。」正常男性恐怕很難接受房事細節被這樣唱出來,班艾佛列克也不例外。珍妮佛除了這張專輯外,另外在亞馬遜 Prime Video推出了同名紀錄片「從沒說過最棒的愛情故事」,則是把班艾佛列克寫給她的情書內容呈現在觀眾眼前。對於頗為在意隱私的班來說,珍妮佛這些舉動實在很讓他超糗,一次已經夠了,千萬別再來。

可惜珍妮佛就是超愛出風頭,她知道這樣才能引起話題,且像是卡戴珊(Kardashian)家族也是用類似的方式在炒新聞、搏版面,收到相當好的成效,她自然有樣學樣。從這點看來,班珍之間連處事態度都大相逕庭,彼此還能忍耐多久?各方都在等著瞧。