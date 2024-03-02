洛佩茲新歌唱出「性愛細節」小班尷尬求饒

班艾佛列克（左）對於珍妮佛洛佩茲把彼此性愛細節唱出來，又尷尬又無奈。（路透資料照片）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）結婚一年多，已經一天到晚被外界唱衰，最近她推出新專輯「This Is Me... Now」，其中一首歌「從沒說過最棒的愛情故事」（Greatest Love Story Never Told），竟然將彼此的性愛動作寫在歌詞中，立刻引起外界爭議。珍妮佛被傳就是想要造成這種效果，一點也不以為意，但班卻萬分尷尬，也怕讓他和前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）所生的幾個孩子受到影響，表面上他還會支持珍妮佛的專輯，背地裡卻求珍妮佛別再這麼做了。

根據英國「鏡報」報導，珍妮佛洛佩茲在「從沒說過最棒的愛情故事」中唱道：「想念你的身體爬到我身上，鑽進我體內，我騎乘的方式，身體對齊，看看我們的時間，當只有我倆在一起，忘了整個世界，唯一的感覺，是像回到家裡一樣。」正常男性恐怕很難接受房事細節被這樣唱出來，班艾佛列克也不例外。珍妮佛除了這張專輯外，另外在亞馬遜 Prime Video推出了同名紀錄片「從沒說過最棒的愛情故事」，則是把班艾佛列克寫給她的情書內容呈現在觀眾眼前。對於頗為在意隱私的班來說，珍妮佛這些舉動實在很讓他超糗，一次已經夠了，千萬別再來。

可惜珍妮佛就是超愛出風頭，她知道這樣才能引起話題，且像是卡戴珊（Kardashian）家族也是用類似的方式在炒新聞、搏版面，收到相當好的成效，她自然有樣學樣。從這點看來，班珍之間連處事態度都大相逕庭，彼此還能忍耐多久？各方都在等著瞧。