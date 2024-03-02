怕裘莉再出狠招 小布見孩子不敢「太高調」

布裘與小孩同進同出的畫面，已經再也不可能重現。（路透資料照片）

曾經愛得有多轟轟烈烈，一旦翻臉，也會變得水火不容。布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變鬧到現在，為了財產分配和搶子女監護權，早已嚴重失去和氣，尤其裘莉被指對布萊德彼特使出一堆毒招、只想把他毀掉，因此他只有小心再小心，連合法擁有子女探視權，都不敢過度高調。

專門報導明星與名人動態的「In Touch」雜誌，最新一期以「布萊德彼特贏回孩子」為封面標題，內容稱他和三個與裘莉親生、年紀較小的孩子，終於慢慢在重建關係，每一次他們相聚，都是充滿很多的感觸，情境相當動人。布萊德彼特很清楚裘莉現在仍被報復心沖昏頭，不希望好不容易能跟孩子們相處的美好時光，又被她使狠招破壞光光，因而低調再低調，大家幾乎不會見到他與孩子們在公開場合團聚，反倒是裘莉，有如獻寶一樣，時常與孩子們在各大名城的活動裡亮相。

三個年紀比較大的養子女，都已經成年，也先後公開和布萊德彼特切割，他也沒奢望能再把他們的心贏回來，可以再與親生的三個孩子修補關係，他已是萬分慶幸。當然，如果裘莉連這一點都要剝奪，他也只能應戰，幸好裘莉到現在還沒動這個念頭。