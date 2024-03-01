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「西城男孩」馬克生重病 宣告暫時脫隊、無法參與巡迴演出

記者蘇詠智／即時報導
「西城男孩」雖然都已非年輕男孩，還是深受各國歌迷喜愛。（路透資料照片）
「西城男孩」雖然都已非年輕男孩，還是深受各國歌迷喜愛。（路透資料照片）

愛爾蘭天團「西城男孩」（Westlife）成軍至今超過1/4世紀，受到台灣樂迷熱烈歡迎。該團從最早期的五人組合，到後來在布萊恩麥法登（Brian McFadden）退出後以四人組的形式一直到現在，然而馬克費海利（Mark Feehily）也在社群網站上宣告自己要暫時脫隊，為了身體健康的因素實在沒辦法再繼續跟其他成員一起巡迴演出。

「西城男孩」馬克費海利宣告健康因素無法再隨團巡演。（取材自Instagram）
「西城男孩」馬克費海利宣告健康因素無法再隨團巡演。（取材自Instagram）

在社群網站上的長文中，馬克透露，2020年動了手術後就引起併發症，變成有威脅生命可能的敗血症，後來他又因為肺炎再入院，前前後後做了四次手術，這過程之中都沒有離團，依然繼續參加大夥兒的表演，可是現在，真的必須要為了身體健康而好好休養了，他也希望歌迷不要替他太擔心，稱自己很快就會再見到大家，也向其他三位團員尚恩菲南、奇恩伊根、尼基柏恩（Shane Filan、Kian Egan、Nicky Byrne）致意，相信他們雖然少了他，「西城男孩」的表現還是會非常精彩。

「西城男孩」的廣大歌迷都留言回應希望馬克好好的保重，絕對要恢復健康，尚恩、奇恩與尼基也發表聯合聲明，祝他早日康復。「西城男孩」近來在為了要展開的美國巡演排練，接下來也排定了加拿大、墨西哥與巴西的演出，是否會因馬克暫退有任何改變？各方都還在等待後續的宣布。

「西城男孩」最初是5人組合，還曾與徐若瑄（右一）互動。（本報資料照片）
「西城男孩」最初是5人組合，還曾與徐若瑄（右一）互動。（本報資料照片）

社群網站 墨西哥 併發症

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