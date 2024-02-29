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李察路易斯辭世 演出「人生如戲」逾20年

娛樂新聞組／綜合報導
美國喜劇演員李察路易斯辭世，享壽76歲。（美聯社）
美國喜劇演員李察路易斯辭世，享壽76歲。（美聯社）

憑藉神經質、自嘲式機智走紅的美國喜劇演員李察路易斯（Richard Lewis）2月27日辭世，享壽76歲。他曾與男星賴瑞大衛（Larry David）演出HBO情境喜劇「人生如戲」逾20年。

中央社引述路透報導，這位諧星去年透露自己正在與巴金森氏症 （Parkinson's disease）搏鬥。他的公關亞伯拉罕（Jeff Abraham）表示，李察路易斯2月27日晚間在洛杉磯自宅辭世。

亞伯拉罕在書面聲明中寫道：「他的遺孀拉平斯基（Joyce Lapinsky）感謝各位所有的愛、友情與支持，並懇請外界在這段時期給予隱私。」

李察路易斯出生於紐約市布魯克林區（Brooklyn），1970年代初期開始從事單口喜劇，平時以廣告工作為正職，然而到了70年代末期，他已躋身同代喜劇演員的佼佼者。

李察路易斯在1980年代是深夜脫口秀常客，曾和女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）攜手演出美國廣播公司（ABC）情境喜劇「除了愛什麼都可以」（Anything But Love）。他也曾在1990年代演過幾部電影，其中以「羅賓漢也瘋狂」（Robin Hood: Men in Tights）最為知名。

李察路易斯晚年最知名的作品是「人生如戲」（Curb Your Enthusiasm），他在劇中扮演賴瑞大衛的友人，兩人經常鬥嘴。

李察路易斯曾與男星賴瑞大衛(圖)演出HBO情境喜劇「人生如戲」。（取材自IMDb...
李察路易斯曾與男星賴瑞大衛(圖)演出HBO情境喜劇「人生如戲」。（取材自IMDb）

單口喜劇 紐約市 羅賓漢

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