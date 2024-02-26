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「驚奇隊長」男星肯尼斯 漸凍人症49歲去世

記者蘇詠智／綜合報導
肯尼斯米契爾49歲去世，家人在他的社群帳號上發表悼念聲明。（取材自X）
肯尼斯米契爾49歲去世，家人在他的社群帳號上發表悼念聲明。（取材自X）

曾在漫威大片「驚奇隊長」（Captain Marvel）中扮演女主角的父親、並在「星際爭霸戰：發現號」（Star Trek: Discovery）中前後扮演過好幾個角色的加拿大男星肯尼斯米契爾（Kenneth Mitchell），已因「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（俗稱：漸凍人症）併發症而去世，享年49歲，家人在他的社群帳號上寫道：「我們以沈重的心情宣布肯尼斯米契爾的死訊，他是一位親愛的丈夫、父親、兄弟、叔叔、兒子以及朋友。」

根據歐美媒體報導，肯尼斯米契爾曾在2020年的「時人」訪問中，承認自己罹患了漸凍人症，形容被告知患病的那一刻，彷彿像是在自己的電影裡一樣，有如在旁邊看著別人驚聞自身得了絕症，徹底的難以置信與震驚。儘管如此，他還是在人生中最後的五年半，努力將生命活到最充實，盡情享受生活中的樂趣，把每一天都看成是上天的禮物，並有親友會陪伴身邊，除非無法克服，他都沒有停止過演藝工作。

年輕時肯尼斯曾經因為高大俊帥的外表，在「冰上奇蹟」（Miracle）等片軋上一角，後來主要在美國影集露臉，作品不少。而在「驚奇隊長」裡，他大都在女主角的回憶中出現，是一位重男輕女的父親，但在「星際爭霸戰：發現號」，他演過幾位不同的角色，包括把他的原先面貌都掩蓋的克林貢人，該劇拍到第三季時，他已經無法站立，編劇順勢設定他在該季中的角色就是坐在椅子上，方便他繼續參與，「星際爭霸戰」家族的網站上也已經發布了他離世的相關訊息，並且向他致意。

肯尼斯米契爾身後除了妻子蘇珊（Susan）外，還有彼此所生的一雙子女。

併發症 加拿大 漫威

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