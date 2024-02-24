演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢

「奧本海默」席尼墨菲獲美國演員工會獎電影類最佳男主角。（美聯社）

即將在下個月11日揭曉的奧斯卡 金像獎帝后之爭結果，今日提前先預告？在歐美娛樂界有重要地位的美國演員工會獎舉行頒獎典禮，「奧本海默 」（Oppenheimer）席尼墨菲（Cillian Murphy）與「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）擊退其他對手，在奧斯卡的氣勢上也領先，過往10屆美國演員工會獎在影帝影后方面，各自只有兩次和奧斯卡最後的結果不一致，命中率相當高。

今年也是演員工會獎頒發第30屆，典禮上找了好幾組過去的名片、名劇卡司陣容再度同台，像是「穿著PRADA的惡魔」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt），「絕命毒師」（Breaking Bad）布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）、亞倫保羅（Aaron Paul）、安娜岡恩（Anna Gunn），「摩登家庭」（Modern Family）茱莉鮑溫（Julie Bowen）、艾瑞克史東史崔（Eric Stonestreet）、傑西泰勒佛格森（Jesse Tyler Ferguson）等，帶給昔日影迷無限回憶。終身成就獎由被傳緋聞的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）一起頒發給芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），她過去的名作像是「妙女郎」（Funny Girl）、「楊朵」（Yentl）、「潮浪王子」（The Prince of Tides）等畫面重現觀眾眼前，布萊德利庫柏曾經拍過和她的「星夢淚痕」（A Star is Born）同故事的「一個巨星的誕生」，兩人也都在各自的版本中有很大的主導與影響力，因此布萊德利頒給芭芭拉，算是別具意義。

佩德羅帕斯卡獲選最佳戲劇影集男演員。（美聯社）

演員工會獎在電視類的部分，就沒再重演之前金球獎、艾美獎 、評論家選擇獎的得獎名單幾乎完全重複的情況，戲劇類最佳男演員由「最後生還者」（The Last of Us）佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）打敗一路獲獎的「繼承之戰」（Succession）基倫克金（Kieran Culkin），而戲劇類最佳女演員也由「王冠」（The Crown）裡最後兩季扮演黛安娜的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）擊退「繼承之戰」莎拉史努克（Sarah Snook），不過「繼承之戰」還是獲戲劇類最佳整體演出。而「大熊餐廳」（The Bear）與傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）再度獲得最佳喜劇整體演出與喜劇類男女演員獎，「怒嗆人生」（Beef）史蒂芬元（Steven Yeun）與黃艾莉（Ali Wong）也再度在迷你影集或電視電影男女演員獎勝出。

「繼承之戰」獲最佳戲劇影集整體演出獎。（美聯社）

電影類的部分，男女配角一如預期，是「奧本海默」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和「滯留生」達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）獲獎，兩人在奧斯卡的聲勢也一路居高不下、幾無對手。席尼墨菲爭取奧斯卡影帝本來和「滯留生」保羅賈麥提（Paul Giamatti）纏鬥，現在連奪英國影藝學院電影獎和美國演員工會獎後，終於拉開和保羅的距離。至於莉莉葛萊史東和「可憐的東西」（Poor Things）艾瑪史東（Emily Stone），原本也是難分上下，艾瑪的聲勢還一直都有點領先，可是美國演員工會獎大力推了莉莉一把，有可能是最後得勝的關鍵。

莉莉葛萊史東獲美國演員工會獎電影類最佳女主角。（美聯社）

曾是夫妻的傑夫高布倫（左）與吉娜戴維絲聯手頒發電影類最佳整體演出大獎。（美聯社）

最後有如「最佳影片」的最佳整體電影演出獎，頒獎人請來曾合作「變蠅人」（The Fly），也曾是前夫妻的傑夫高布倫（Jeff Goldblum）與吉娜戴維絲（Geena Davis），堪稱全場最有哏的頒獎組合，兩人展現一流默契，將大獎頒給了「奧本海默」。