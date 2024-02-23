「火影忍者」開拍真人版 漫畫作者欽點「尚氣」導演接任

「火影忍者」開拍真人版，將由「尚氣」導演德斯汀克雷頓接任。(取材自X平台)

近年日本漫畫頻頻拍成真人版，自從「航海王」、「幽遊白書」之後，熱血漫畫「火影忍者」也確定開拍真人版，並由漫威 電影「尚氣 與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導，作者岸本齊史證實此事，並說是在看了德斯汀執導的電影後，「我認為他是執導「火影忍者」的最佳人選。」

德斯汀擁有一半日裔 血統，向來熱愛亞洲文化，但卻以獨立製作「她和她的小鬼們」（Short Term 12）、「不完美的正義」（Just Mercy）聞名，更獲漫威影業賞識拍攝「尚氣與十環傳奇」名利雙收，今年推出製作影集「西遊ABC」（American Born Chinese）同樣成績不俗。