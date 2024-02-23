我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

最新民調：拜登支持率跌至38% 近6成不滿表現

「火影忍者」開拍真人版 漫畫作者欽點「尚氣」導演接任

記者陳建嘉／即時報導
「火影忍者」開拍真人版，將由「尚氣」導演德斯汀克雷頓接任。(取材自X平台)
「火影忍者」開拍真人版，將由「尚氣」導演德斯汀克雷頓接任。(取材自X平台)

近年日本漫畫頻頻拍成真人版，自從「航海王」、「幽遊白書」之後，熱血漫畫「火影忍者」也確定開拍真人版，並由漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導，作者岸本齊史證實此事，並說是在看了德斯汀執導的電影後，「我認為他是執導「火影忍者」的最佳人選。」

德斯汀擁有一半日裔血統，向來熱愛亞洲文化，但卻以獨立製作「她和她的小鬼們」（Short Term 12）、「不完美的正義」（Just Mercy）聞名，更獲漫威影業賞識拍攝「尚氣與十環傳奇」名利雙收，今年推出製作影集「西遊ABC」（American Born Chinese）同樣成績不俗。

根據「好萊塢報導者」指出，作者岸本齊史認為德斯汀擅長是創作人物角色情感的劇情片，才覺得他會是最好人選，更在主動與對方見面後，「我認為他是一個思想開放且能夠接受意見的人，我有信心能夠攜手合作」，電影由獅門影業製作，預計近期將會開始進行選角、前置作業。

德斯汀克雷頓拍攝賣座電影「尚氣與十環傳奇」如願與香港影帝梁朝偉合作。（取材自In...
德斯汀克雷頓拍攝賣座電影「尚氣與十環傳奇」如願與香港影帝梁朝偉合作。（取材自Instagram)

尚氣 漫威 日裔

上一則

經典男團「飛輪海」再合體？ 一張照片說出答案

下一則

汪小菲打算再婚 Makiyo：不會是今年辦婚禮

延伸閱讀

蘇慧倫凍齡最新美照曝光 少女身材超吸睛

蘇慧倫凍齡最新美照曝光 少女身材超吸睛
王晶又放砲了… 點評春節檔「吹捧張藝謀、拉踩賈玲」 網友不買帳

王晶又放砲了… 點評春節檔「吹捧張藝謀、拉踩賈玲」 網友不買帳
導演江松長：用紀錄片「金門」說台灣故事

導演江松長：用紀錄片「金門」說台灣故事
新劇搭張頌文演女一 姚安娜「帶資進組」？ 導演說話了…

新劇搭張頌文演女一 姚安娜「帶資進組」？ 導演說話了…

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個