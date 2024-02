辛蒂亞主演新作「挑戰者」曝光全新預告。(圖/華納兄弟提供)

「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)執導新作「挑戰者」(Challengers)曝光全新預告,該片集合「沙丘」、「蜘蛛人 」系列辛蒂亞(Zendaya)、「王冠」喬許歐康納(Josh O'Connor)、「西城故事」麥克費斯特(Mike Faist)一同演出,辛蒂亞戲外是「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)女友,這次展現精湛情慾演技,「導演盧卡格達戈尼諾很擅長尋找感官刺激和慾望,光是一眼就能看到很多訊息」。

辛蒂亞在片中由飾演的塔希當肯曾是網球奇才,後來轉為教練,在場上和場下都有股不容忽視的強大力量,她的丈夫(麥克費斯特飾演)曾拿下冠軍但後來屢次連敗。正當她計畫為他挽救劣勢時,他卻必須對上塔希的前男友—過氣的派屈克(喬許歐康納飾演),同時也是他過往的死黨。三人的過去與現在因此互相衝擊,緊張局勢亦隨之升高。

