紅髮艾德第1次唱中文 與林俊傑夢幻合唱「不為誰而作的歌」

紅髮艾德（左）和林俊傑用中文合唱，讓全場觀眾大驚喜。(取材自Instagram)

紅遍全球樂壇的英國巨星紅髮艾德(Ed Sheeran)16日在新加坡 的演唱會，邀來金曲歌王林俊傑（JJ ）擔任來賓，原本已經夠讓觀眾興奮，兩人竟一起合唱「不為誰而作的歌」，紅髮艾德難得一回以中文演唱，觀眾不但愛死了這個夢幻組合，紅髮艾德也在自己的社群網站 上發文新寫道：「真的是今年到目前為止，我最喜歡的一場演出。」

紅髮艾德赴新加坡演唱同樣吸引了眾多歌迷到場，當晚他在舞台上表示要做一件很特別的是，因為當天是他的生日，就邀請林俊傑現身，觀眾們的情緒已經很高昂，而兩人接著合唱林俊傑經典歌曲「不為誰而作的歌」，引起更熱烈的反應，也為整場演出掀起高潮。

紅髮艾德在社群網站上發布了合唱短片，寫道：「這是一首完全中文的歌曲，我不想搞砸也不想因為弄錯而顯得不敬，所以原本的計畫是我和樂手們彈奏、JJ 自己唱，結果上台前10分鐘，JJ 說願意教我一些中文，我們兩個一起唱會很有意思，這是我第一次講中文和唱中文歌，絕對不會是最後一次，謝謝新加坡給我的愛，謝謝JJ ，你真的太棒了。」