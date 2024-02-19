我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

紅髮艾德第1次唱中文 與林俊傑夢幻合唱「不為誰而作的歌」

記者蘇詠智／即時報導
紅髮艾德（左）和林俊傑用中文合唱，讓全場觀眾大驚喜。(取材自Instagram)
紅髮艾德（左）和林俊傑用中文合唱，讓全場觀眾大驚喜。(取材自Instagram)

紅遍全球樂壇的英國巨星紅髮艾德(Ed Sheeran)16日在新加坡的演唱會，邀來金曲歌王林俊傑（JJ ）擔任來賓，原本已經夠讓觀眾興奮，兩人竟一起合唱「不為誰而作的歌」，紅髮艾德難得一回以中文演唱，觀眾不但愛死了這個夢幻組合，紅髮艾德也在自己的社群網站上發文新寫道：「真的是今年到目前為止，我最喜歡的一場演出。」

紅髮艾德赴新加坡演唱同樣吸引了眾多歌迷到場，當晚他在舞台上表示要做一件很特別的是，因為當天是他的生日，就邀請林俊傑現身，觀眾們的情緒已經很高昂，而兩人接著合唱林俊傑經典歌曲「不為誰而作的歌」，引起更熱烈的反應，也為整場演出掀起高潮。

紅髮艾德在社群網站上發布了合唱短片，寫道：「這是一首完全中文的歌曲，我不想搞砸也不想因為弄錯而顯得不敬，所以原本的計畫是我和樂手們彈奏、JJ 自己唱，結果上台前10分鐘，JJ 說願意教我一些中文，我們兩個一起唱會很有意思，這是我第一次講中文和唱中文歌，絕對不會是最後一次，謝謝新加坡給我的愛，謝謝JJ ，你真的太棒了。」

雖然首度唱中文歌，紅髮艾德的發音難稱非常標準，可是他硬記每個字的音，在演唱技巧方面維持高水準，也為他這次在亞洲的巡迴演出，留下難得的紀錄。

紅髮艾德亞洲巡演製造不少話題。（美聯社資料照片）
紅髮艾德亞洲巡演製造不少話題。（美聯社資料照片）

新加坡 社群網站

上一則

18歲女兒有鼻環、唇環、舌環…賈靜雯：等我皮鬆了再穿洞

延伸閱讀

機票將變貴…新加坡擬課永續航空燃料稅 乘客負擔減碳成本

機票將變貴…新加坡擬課永續航空燃料稅 乘客負擔減碳成本
「被政治耽誤的歌手」 賴清德與蕭美琴飆歌、拍MV

「被政治耽誤的歌手」 賴清德與蕭美琴飆歌、拍MV
紅髮艾德高雄熱唱 大秀台語 粉絲瘋狂歡呼

紅髮艾德高雄熱唱 大秀台語 粉絲瘋狂歡呼
HitFm年度百首單曲 金曲歌王林俊傑4連冠

HitFm年度百首單曲 金曲歌王林俊傑4連冠

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救