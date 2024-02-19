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英影藝學院獎 奧本海默奪7大獎 艾瑪史東2度封后

記者蘇詠智／綜合報導
「可憐的東西」艾瑪史東獲得最佳女主角。（歐新社）
「可憐的東西」艾瑪史東獲得最佳女主角。（歐新社）

被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎先在19日凌晨頒獎，提名13項的「奧本海默」（Oppenheimer）一如預期大勝，除了贏得最佳影片、導演、攝影、剪輯等獎之外，男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）也榮登影帝寶座。而「可憐的東西」（Poor Things）艾瑪史東（Emma Stone）得到最佳女主角，是她繼「樂來越愛你」（La La Land）後第二度在英國奪得大獎。

英國影藝學院電影獎也被視為「奧斯卡風向球」之一，今年得獎名單並未出現太大的意外，尤其外界看好在奧斯卡金像獎上勝出的最佳導演—「奧本海默」克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）、最佳男配角—「奧本海默」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、最佳女配角—「滯留生」（The Holdovers）達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph），也都先在英國成為贏家。小勞勃道尼31年前就曾以「卓别林與他的情人」（Chaplin）拿下英國影藝學院電影最佳男主角殊榮，多年之後再獲肯定，意義非凡。

至於纏鬥激烈的最佳男女主角，席尼墨菲得到金球獎戲劇類、英國影藝學院電影獎雙料影帝，聲勢再度略微領先對手、「滯留生」保羅賈麥提（Paul Giamatti），保羅目前除了得到金球獎音樂或喜劇類、評論家選擇獎兩個影帝獎外，還有機會於美國演員工會獎勝出，再把奧斯卡的情勢轉回來。

而艾瑪史東爭取第二座奧斯卡影后的最大對手「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）莉莉葛萊史東（Lily Gladstone），在英國並未獲得提名，她在英國贏得輕輕鬆鬆，「可憐的東西」除了她的影后獎外，其餘還得到最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳妝髮、最佳視覺效果。

席尼墨菲以「奧本海默」在英國影藝學院電影獎得到最佳男主角。（歐新社）
席尼墨菲以「奧本海默」在英國影藝學院電影獎得到最佳男主角。（歐新社）

由於「奧本海默」和「可憐的東西」分別獲得7項和5項獎，本次的得獎名單算是頗為集中，其他包括「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）拿到最佳原著劇本、「American Fiction」得到最佳改編劇本、「夢想集中營」（The Zone of Interest）獲得最佳英國電影、最佳非英語電影、最佳音效等三獎，「滯留生」除最佳女配角外還得到最佳選角指導獎。宮崎駿「蒼鷺與少年」一掃在美國動畫安妮獎上不敵「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）的陰霾，獲得最佳動畫片。

去年票房最風光的「Barbie芭比」在英國影藝學院電影獎宣布入圍名單時，就只獲最佳女主角、最佳原著劇本等五項提名，聲勢不如預期，得獎名單上是全面摃龜，身兼製片與女主角的瑪格蘿比（Margot Robbie）儘管還是盛裝出席，卻沒能得到驚喜，還是未能以贏家之姿走上舞台。

主要得獎名單

最佳影片：「奧本海默」

最佳英國影片：「夢想集中營」

最佳導演：克里斯多福諾蘭

最佳男主角：席尼墨菲

最佳女主角：艾瑪史東

最佳男配角：小勞勃道尼

最佳女配角：達芬喬伊藍道夫

最佳動畫片：「蒼鷺與少年」

小勞勃道尼闊別31年又在英國影藝學院電影獎獲獎。（路透）
小勞勃道尼闊別31年又在英國影藝學院電影獎獲獎。（路透）

奧本海默 奧斯卡 影藝學院

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