英影藝學院獎 奧本海默奪7大獎 艾瑪史東2度封后

「可憐的東西」艾瑪史東獲得最佳女主角。(歐新社)

被視為「英國奧斯卡 」的英國影藝學院 電影獎先在19日凌晨頒獎,提名13項的「奧本海默 」(Oppenheimer)一如預期大勝,除了贏得最佳影片、導演、攝影、剪輯等獎之外,男主角席尼墨菲(Cillian Murphy)也榮登影帝寶座。而「可憐的東西」(Poor Things)艾瑪史東(Emma Stone)得到最佳女主角,是她繼「樂來越愛你」(La La Land)後第二度在英國奪得大獎。

英國影藝學院電影獎也被視為「奧斯卡風向球」之一,今年得獎名單並未出現太大的意外,尤其外界看好在奧斯卡金像獎上勝出的最佳導演—「奧本海默」克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)、最佳男配角—「奧本海默」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、最佳女配角—「滯留生」(The Holdovers)達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph),也都先在英國成為贏家。小勞勃道尼31年前就曾以「卓别林與他的情人」(Chaplin)拿下英國影藝學院電影最佳男主角殊榮,多年之後再獲肯定,意義非凡。

至於纏鬥激烈的最佳男女主角,席尼墨菲得到金球獎戲劇類、英國影藝學院電影獎雙料影帝,聲勢再度略微領先對手、「滯留生」保羅賈麥提(Paul Giamatti),保羅目前除了得到金球獎音樂或喜劇類、評論家選擇獎兩個影帝獎外,還有機會於美國演員工會獎勝出,再把奧斯卡的情勢轉回來。

而艾瑪史東爭取第二座奧斯卡影后的最大對手「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)莉莉葛萊史東(Lily Gladstone),在英國並未獲得提名,她在英國贏得輕輕鬆鬆,「可憐的東西」除了她的影后獎外,其餘還得到最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳妝髮、最佳視覺效果。

席尼墨菲以「奧本海默」在英國影藝學院電影獎得到最佳男主角。(歐新社)

由於「奧本海默」和「可憐的東西」分別獲得7項和5項獎,本次的得獎名單算是頗為集中,其他包括「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)拿到最佳原著劇本、「American Fiction」得到最佳改編劇本、「夢想集中營」(The Zone of Interest)獲得最佳英國電影、最佳非英語電影、最佳音效等三獎,「滯留生」除最佳女配角外還得到最佳選角指導獎。宮崎駿「蒼鷺與少年」一掃在美國動畫安妮獎上不敵「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)的陰霾,獲得最佳動畫片。

去年票房最風光的「Barbie芭比」在英國影藝學院電影獎宣布入圍名單時,就只獲最佳女主角、最佳原著劇本等五項提名,聲勢不如預期,得獎名單上是全面摃龜,身兼製片與女主角的瑪格蘿比(Margot Robbie)儘管還是盛裝出席,卻沒能得到驚喜,還是未能以贏家之姿走上舞台。

主要得獎名單

最佳影片:「奧本海默」

最佳英國影片:「夢想集中營」

最佳導演:克里斯多福諾蘭

最佳男主角:席尼墨菲

最佳女主角:艾瑪史東

最佳男配角:小勞勃道尼

最佳女配角:達芬喬伊藍道夫