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泰勒絲澳洲開唱 歌詞揭上段戀情被劈腿？

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲澳洲開唱，選曲和對歌迷的講話，充滿不少玄機。（歐新社資料照片）
泰勒絲澳洲開唱，選曲和對歌迷的講話，充滿不少玄機。（歐新社資料照片）

當今最紅樂壇天之驕女泰勒絲（Taylor Swift），果然非常懂得如何引起話題，以及如何讓網路時代成長的年輕粉絲著迷於她丟出的議題，從而無限擴張她的影響力。在墨爾本的演出上，她先是表示在創作「美麗傳說」（Folklore）專輯時，自己是「寂寞的千禧世代女子」，可是那時她與前男友喬歐文（Joe Alwyn）還沒分手，令全場觀眾開始好奇為何戀愛中的她心境卻是「寂寞」？難道喬歐文做了什麼行為令她心寒？

泰勒絲雖然目前正在和美式足球名將崔維斯凱爾西（Travis Kelce）甜蜜熱戀中，在墨爾本演唱仍火力全開，她的「時代」巡迴演唱會中必定會出現自彈自唱橋段，照例會彈著鋼琴演唱一曲，還有彈吉他唱另外一首歌，只是每次的歌單不一定會一樣，算是每場演唱會的「驚喜橋段」。

泰勒絲在墨爾本其中一場唱了被視為她和喬歐文分手歌的「You’re Losing Me」，隔天的演出則是「Getaway Car」、「August」兩首歌串成組曲，再唱了「The Other Side of the Door」，歌迷仔細一比對三首歌的歌詞，竟推敲出泰勒絲在暗示和喬歐文的戀情，可能是被劈腿。

在「Getaway Car」的歌詞中唱道：「但我們總共有三個人」，「The Other Side of the Door」的歌詞則有：「我崩潰地哭了，為了她造成這種混亂值得嗎？」擺在一起看已經不只是暗示，快要到明白說破的程度，無怪乎泰勒絲的粉絲在網上熱烈流傳，還寫道：「她一定有什麼訊息想傳達給我們。」之前她在葛萊美頒獎典禮上獲獎致詞時宣布4月要出的新專輯名稱，各方也認為是在針對喬歐文，英國「每日郵報」報導，喬歐文認為若她的新專輯真的是要來攻擊自己，會有「背脊發涼」的感覺。

喬歐文據傳對於前女友可能藉新作來攻擊，已經有「背脊發涼」的感覺。（路透資料照片）
喬歐文據傳對於前女友可能藉新作來攻擊，已經有「背脊發涼」的感覺。（路透資料照片）

泰勒絲 足球 葛萊美

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