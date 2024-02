泰勒絲澳洲開唱 歌詞揭上段戀情被劈腿？

泰勒絲澳洲開唱,選曲和對歌迷的講話,充滿不少玄機。(歐新社資料照片)

當今最紅樂壇天之驕女泰勒絲 (Taylor Swift),果然非常懂得如何引起話題,以及如何讓網路時代成長的年輕粉絲著迷於她丟出的議題,從而無限擴張她的影響力。在墨爾本的演出上,她先是表示在創作「美麗傳說」(Folklore)專輯時,自己是「寂寞的千禧世代女子」,可是那時她與前男友喬歐文(Joe Alwyn)還沒分手,令全場觀眾開始好奇為何戀愛中的她心境卻是「寂寞」?難道喬歐文做了什麼行為令她心寒?

泰勒絲雖然目前正在和美式足球 名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)甜蜜熱戀中,在墨爾本演唱仍火力全開,她的「時代」巡迴演唱會中必定會出現自彈自唱橋段,照例會彈著鋼琴演唱一曲,還有彈吉他唱另外一首歌,只是每次的歌單不一定會一樣,算是每場演唱會的「驚喜橋段」。

泰勒絲在墨爾本其中一場唱了被視為她和喬歐文分手歌的「You’re Losing Me」,隔天的演出則是「Getaway Car」、「August」兩首歌串成組曲,再唱了「The Other Side of the Door」,歌迷仔細一比對三首歌的歌詞,竟推敲出泰勒絲在暗示和喬歐文的戀情,可能是被劈腿。