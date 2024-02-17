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問鼎奧斯卡3大獎 「拿破崙」上線 Apple TV+細節全曝光

記者陳建嘉／即時報導
影帝瓦昆菲尼克斯在史詩鉅作「拿破崙」扮演軍神拿破崙。(圖／Apple TV+ 提供)
影帝瓦昆菲尼克斯在史詩鉅作「拿破崙」扮演軍神拿破崙。(圖／Apple TV+ 提供)

億萬大導雷利史考特(Ridley Scott)執導的史詩動作鉅片「拿破崙」（Napoleon）在全球收穫2.19億美元的票房，更入圍奧斯卡包括最佳美術設計、服裝造型、視覺效果三大技術類獎項。串流平台Apple TV+ 宣布，該片將於3月1日正式上線。

雷利史考特與「神鬼戰士」(Gladiator)金獎製作團隊再次攜手，打造真槍實彈戰役場景還原歷史性的一刻震撼人心，並生動刻畫拿破崙征戰一生，呈現六場經典戰役。從各種砲彈爆炸、翻轉馬匹、斬首，到馬匹從結冰的湖面上掉進冰裡的戰鬥場景，甚至為電影打造了獨一無二的空氣砲，都展現了電影的磅礡氣勢。

談到服裝設計，對於拿破崙服裝的細節，服裝設計總監旨在捕捉該年代的時尚之美。演員們經常談論在穿上服裝時找到自己的角色，而女主角「白寡婦」凡妮莎柯比(VanessaKirby，)也大讚：「這場服裝之旅實在太棒了！我簡直不敢相信每件衣服的工藝。即使是30秒的鏡頭，也有令人驚嘆的片段，每天早上選擇穿哪件衣服真的很有趣。」

電影以獨特的視角呈現了法國皇帝拿破崙傳奇的一生，生動刻畫他冷血而迅速地攀升帝位之路，以及與摯愛的妻子約瑟芬皇后之間那迷人而充滿變化的關係。同時，電影深刻描繪拿破崙參與的著名戰役和他無盡的野心，顯示他作為一名卓越的軍事領袖和戰略策畫者所具備的驚人智謀。

影帝瓦昆菲尼克斯在史詩鉅作「拿破崙」扮演軍神拿破崙。(圖／Apple TV+ 提...
影帝瓦昆菲尼克斯在史詩鉅作「拿破崙」扮演軍神拿破崙。(圖／Apple TV+ 提供)
凡妮莎柯比在「拿破崙」飾演拿破崙的摯愛約瑟芬。(圖／Apple TV+ 提供)
凡妮莎柯比在「拿破崙」飾演拿破崙的摯愛約瑟芬。(圖／Apple TV+ 提供)

入圍 奧斯卡 柯比

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