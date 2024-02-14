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席琳娜男友「激情伸手摸胸」 自拍親密照震驚千萬人

記者陳建嘉／即時報導
席琳娜貼出與製作人男友班尼布蘭柯的親密照，男方一度大方襲胸。（取材自Instagram）
席琳娜貼出與製作人男友班尼布蘭柯的親密照，男方一度大方襲胸。（取材自Instagram）

小天后席琳娜（Selena Gomez）貴為Instagram追蹤數最多的歌手，歌壇成就斐然，與小賈斯汀（Justin Bieber）的戀情多次分合，也讓樂迷傳為佳話，而她始終是話題焦點，更因為疑似無法在金球獎頒獎典禮上與老友提摩西查勒梅（Timothée Chalamet）合照引發議論，去年底認愛製片人男友班尼布蘭柯（Benny Blanco），兩人愛得火熱，席琳娜隨著年紀增長也一改過往的青春偶像風格，更貼出兩人擁抱合照，並有班尼大膽伸手摸胸的畫面，看起來相當甜蜜。

席琳娜貼出與製作人男友班尼布蘭柯的親密照，男方一度大方襲胸。（取材自Instag...
席琳娜貼出與製作人男友班尼布蘭柯的親密照，男方一度大方襲胸。（取材自Instagram）

席琳娜在13日發文，貼出4張男友合照，並寫下「我最好的朋友」，並有在廚房甜蜜合影，另有互相擁抱的親密照，男方也不時親吻她，每張照片如膠似漆，看起來無法分開，而她與男友看起來都非常陶醉，貼文短短1天，就吸引千萬粉絲按讚。

席琳娜與製作人男友班尼布蘭柯感情極好。（取材自Instagram）
席琳娜與製作人男友班尼布蘭柯感情極好。（取材自Instagram）

除了知名運動員C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）之外，席琳娜也笑傲全球眾多藝人，成為Instagram追蹤數最高的演藝圈明星，商業效益極佳，不僅有「破案三人行」（Only Murders in the Building）等夯劇，另有多首暢銷歌曲加持，在社群上也是獨一無二的偶像。

C羅 梅西 金球獎

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