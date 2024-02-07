賈斯汀受不了舊愛 密謀上歐普拉節目抖小甜甜真相

賈斯汀（左）和布蘭妮的戀情最後不歡而散。（路透資料照片）

早就分手的一段感情，直到現在都還無法平靜落幕，三不五時就會再引發衝突。從去年10月在回憶錄中揭露曾被當時男友逼著墮胎的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），儘管曾表示若書裡的細節傷害了任何人不是她的本意，也對此有些抱歉，可是前男友賈斯汀（Justin Timberlake）已經被千夫所指，連瑪丹娜 （Madonna）等大前輩都退追他的社群帳號、意圖切割，他被逼到考慮在歐普拉 （Oprah Winfrey）的節目中將一切真相說清楚講明白。

賈斯汀和布蘭妮曾是年輕觀眾眼中的「金童玉女 」，然而賈斯汀在和布蘭妮分手後，出了影射她背著他劈腿的歌曲「Cry Me a River」，還幾度在公開場合拿這段舊情消費。在布蘭妮於2021年取回自由，當時賈斯汀就被外界龐大的聲浪逼到道歉，以為事情就這樣沒了，哪知道布蘭妮去年推出回憶錄，使他陷入形象與事業上的大危機。

據英國「太陽報」報導，賈斯汀早就敲定此時要出新歌，原先期望新歌能在不受一切新聞干擾的情況下上市，現在肯定事與願違，他早就想過乾脆在歐普拉節目上把所有真相都講開來，以後就不要再和布蘭妮有任何瓜葛，後來念頭逐漸打消，現在又開始有這個打算。