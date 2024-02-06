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泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁挨轟

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲在本屆葛萊美獎創下新紀錄。（路透）
泰勒絲在本屆葛萊美獎創下新紀錄。（路透）

就算當紅、受到廣大歡迎如泰勒絲（Taylor Swift），也無法從爭議中全身而退。她雖然在本屆葛萊美獎創下新紀錄、成為第一個拿下4次「年度專輯」大獎的歌手，卻因為在領獎時，眼神沒有看向來頒獎的超重量級前輩歌后席琳狄翁（Celine Dion），被網友批評：「實在太沒禮貌，太大頭病。」

過去一年多，席琳狄翁大都在專心養病，她罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，會影響肌肉運作，原先排定的演出不得不喊停，歌迷都擔心她恐怕再也很難重回表演舞台，她近期也極少在公眾眼前露面，因而當席琳出場擔任「年度專輯」頒獎人，全場觀眾又驚又喜，且立刻起立鼓掌，轉播畫面還拍到泰勒絲隨樂聲唱著她的名曲「The Power of Love」，到此氣氛都頗為感人。

泰勒絲（右）領獎時都沒正眼看席琳狄翁，在網路上招來一片罵聲。(取材自YouTub...
泰勒絲（右）領獎時都沒正眼看席琳狄翁，在網路上招來一片罵聲。(取材自YouTube)

泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。(取材自YouTube)
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。(取材自YouTube)

不過接下來卻見到席琳宣布泰勒絲的「午夜」專輯獲獎後，泰勒絲興奮地上台領獎，卻完全不看向把獎座端過來的席琳，拿到獎座後就低頭看著獎座，再面對台下致詞，不僅沒怎麼理會席琳，致詞時也沒提到席琳，和典禮一開場從瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)手中接過最佳流行歌手獎座、開心到致詞時直呼：「我可以錯過來領獎，我OK，但不能錯過瑪麗亞凱莉。」對於前輩景仰之情溢於言表，顯得更可愛。相較於健康無虞、依然活躍的瑪麗亞，病中的席琳更需要同業打氣，泰勒絲卻偏偏連對她表示感謝和尊崇都懶得做。

有網友坦言過去也幫泰勒絲辯護過，但這次真的很不OK，連提一下席琳都沒有。另外的網友稱泰勒絲沒有提到席琳、連跟她擁抱都沒有，真的讓他受不了。有人則是不解：「她已經得過這獎3次了，應該已經應付這種場面的專家，結果還這樣忽視一位殿堂級的巨星，還是在對方承受如此多的時候？唉呦。」

外界批評分貝如此高，很多人回頭看泰勒絲在席琳狄翁出場時跟著她的歌曲唱和的表現，愈看愈覺得假，繼續罵她很矯情。死忠粉絲只好拿她在後台與席琳微笑相擁的照片來反駁：「她們兩個人之間沒有問題啦，泰勒絲絕對沒有對席琳狄翁不禮貌。」

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