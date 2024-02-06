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「媽的多重宇宙」許瑋倫紐約學表演 曾被親媽認為是笑話

記者杜沛學／綜合報導
許瑋倫成為當下最備受期待的好萊塢華裔勢力。(圖／VOGUE雜誌提供)
許瑋倫成為當下最備受期待的好萊塢華裔勢力。(圖／VOGUE雜誌提供)

華裔美籍女演員許瑋倫（Stephanie Hsu）拍攝時尚雜誌封面，她以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）贏得奧斯卡最佳女配角提名，更被美國獨立精神獎和美聯社評選「年度突破性表演」，成為當下最備受期待的好萊塢華裔勢力。

許瑋倫受訪時分享：「我從小就算是表演欲滿強的小孩，我喜歡參加學校的任何活動和表演。只是在我小時候，美國電視上從來沒有任何亞裔演員，所以我從來不覺得有可能出現在電視上。」身為移民二代，媽媽更希望她未來成為醫生或律師。她大學去了紐約大學提斯克藝術學院（NYU Tisch）戲劇系，「我媽一直認為這是個笑話，她總是跟別人說我念的是別的科系」。

大學開啟了許瑋倫對戲劇的熱情，她下課後就與另外兩位亞洲朋友參與喜劇表演，後來加入實驗劇場。2017年，她在百老匯的音樂劇「Be More Chill」拿到重要角色，這部劇的成功讓她被「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）劇組看見，在第三季獲得演出機會，還與其他演員獲得2020年美國演員工會獎喜劇類劇集最佳集體演出。而後，她客串參與「奧卡菲娜成長記」(Awkwafina Is Nora From Queens)，認識了「媽的多重宇宙」的導演。

許瑋倫以「媽的多重宇宙」贏得奧斯卡最佳女配角提名。(圖／VOGUE雜誌提供)
許瑋倫以「媽的多重宇宙」贏得奧斯卡最佳女配角提名。(圖／VOGUE雜誌提供)

而對於近年亞裔演員在好萊塢的現況，許瑋倫也有自己的看法，「情況確實在改善，但並不代表我夢寐以求的狀態已經實現。回想一下，2023年是第一次有亞洲女演員獲得最佳女主角獎，這是95年歷史上的第一次！能坐在最前排看到這一切發生，我感到非常幸運」。這位影后便是飾演她母親的楊紫瓊。

許瑋倫有感：「有人會說，一切正在進步，我有幸活在這個時代，這是一個我從未想過可能發生在我身上的現實，因為它曾經是不可能的。對我們許多人來說，這確實是第一次，很興奮能夠更進一步推動一切。」

亞裔演員 媽的多重宇宙 華裔

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