「聖女魔咒」換角內幕 香儂道荷蒂自爆當年遭她排擠

香儂道荷蒂對多年前被逼退耿耿於懷。（路透資料照片）

演藝圈時常都有真正的「宮鬥」在上演，有時就算事過境遷許久，仍有人重翻舊帳。昔日曾經風靡不少觀眾的影集「聖女魔咒」（Charmed），女主角們戲裡手足情深，戲外扮演大姊的香儂道荷蒂（Shannen Doherty），近日卻揭露是被演小妹的艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)給擠走，艾莉莎也發表長文反駁，表示沒有那麼大的權力能讓人被開除。

香儂道荷蒂與艾莉莎米蘭諾在合作之前早就各自以「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）、「妙管家」(Who's the Boss？)成為紅牌偶像，原本彼此攜手深受觀眾期待，哪知道「聖女魔咒」第3季末，香儂的戲分就提前結束，接下來換了蘿絲麥高文（Rose McGowan）加入補位。

香儂之前就曾在「飛越比佛利」中途退出，當時是她恃寵而驕被製作單位踢掉，大家以為她故態復萌，她最近才在自己的podcast節目中和另一位女主角荷莉瑪麗康絲(Holly Marie Combs) 對談，提到艾莉莎米蘭諾用計離間她們的感情，還對製作單位放話，不是香儂離開，就是自己走，製作單位只有選擇砍掉香儂。